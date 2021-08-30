30 Ağustos 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 30 Ağustos 2021 Pazartesi televizyonda ne var?

Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

30 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 30 Ağustos 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

00:20 Taksi 5

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:15 Güneşin Kızları

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

00:15 Kırık Hayatlar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:45 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Eyvah Eyvah

22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Vay Halime

22:45 Fulya ile Umudun Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:10 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

05:05 Tövbeler Olsun (Altyazılı)

08:10 Kalk Gidelim

11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın (Canlı)

11:25 Kalk Gidelim

12:30 Anadolu'da Yanan Çoban Ateşi

13:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel (Canlı)

14:15 Seneye Bu Zamanlar

16:10 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Tozkoparan İskender: Zafer"

22:30 Seksenler (Altyazılı)

01:35 Seneye Bu Zamanlar

03:05 Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

14:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Sarı Kız Tepesi

09:00 Benim Anne

10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:30 Kalemci Kız

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

00:20 Çanakkale İçinde Vurdular Beni

02:00 Sev Yeter