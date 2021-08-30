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    30 Ağustos 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki 30 Ağustos 2021 Pazartesi televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 08:40
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    30 Ağustos 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    30 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 30 Ağustos 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

    30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kalp Yarası 
    00:20 Taksi 5

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:15 Güneşin Kızları
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Kırık Hayatlar
    13:00 Gelinim Mutfakta
    15:45 Ece Üner ile Susma
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Aşkın Tarifi
    00:15 Kırık Hayatlar

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:45 Star Market
    18:45 Star Haber
    20:00 Eyvah Eyvah
    22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Vay Halime
    22:45 Fulya ile Umudun Olsun

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:10 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    05:05 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
    08:10 Kalk Gidelim
    11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın (Canlı)
    11:25 Kalk Gidelim
    12:30 Anadolu'da Yanan Çoban Ateşi
    13:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel (Canlı)
    14:15 Seneye Bu Zamanlar
    16:10 Teşkilat (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Türk Sineması "Tozkoparan İskender: Zafer"
    22:30 Seksenler (Altyazılı)
    01:35 Seneye Bu Zamanlar
    03:05 Teşkilat

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
    15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 MasterChef Türkiye
    14:15 Paylaş Benimle
    15:00 Paylaş Benimle
    17:15 MasterChef Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Paylaş Benimle

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Sarı Kız Tepesi
    09:00 Benim Anne
    10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
    12:30 Kalemci Kız
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Can Yoldaşım
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    00:20 Çanakkale İçinde Vurdular Beni
    02:00 Sev Yeter

    30 Ağustos 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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