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- 30 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
30 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 30.08.2022 - 13:50
Salı gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
30 Ağustos 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 30 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı…
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:40 ATV Ana Haber
20.00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
22:25 Çılgın İkili 2
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.40 Star Haber
20:00 Dangal
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Kurusrsuz Kiracı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Yedi Numara 07:45 Mükemmel Eşleşme (Altyazılı)
11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın (Canlı)
11:20 Çırak
11:50 Türk Sineması "Tozkoparan İskender: Zafer"
13:55 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel (Canlı)
15:15 Son Taarruz 16:0 0Balkan Ninnisi (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı 100. Yıl Özel Konseri (Canlı)
22:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye
12:30 Doya Doya Moda
15:00 Canım Annem
15:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye Show
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:30 Şef Kapımda
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Dizi/Sinema