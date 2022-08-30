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    30 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Salı akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 30 Ağustos TV yayın akışları...
    • 30.08.2022 - 13:50
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    30 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Salı gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    30 Ağustos 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 30 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı…

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    18:40 ATV Ana Haber

    20.00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

    22:25 Çılgın İkili 2

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    10:00 Magazin D Yaz

    12:00 Kanal D Haber Gün Arası

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Üç Kız Kardeş

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Mandıra Filozofu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan ile Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18.40 Star Haber

    20:00 Dangal

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 Kurusrsuz Kiracı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:45 Yedi Numara 07:45 Mükemmel Eşleşme (Altyazılı)

    11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın (Canlı)

    11:20 Çırak

    11:50 Türk Sineması "Tozkoparan İskender: Zafer"

    13:55 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel (Canlı)

    15:15 Son Taarruz 16:0 0Balkan Ninnisi (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı 100. Yıl Özel Konseri (Canlı)

    22:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Masterchef Türkiye

    12:30 Doya Doya Moda

    15:00 Canım Annem

    15:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 Masterchef Türkiye Show

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18.45 SHOW Ana Haber 20:00 Dizi/Sinema


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