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- 30 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
30 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 30 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 30.12.2021 - 09:23
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
30 Aralık 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 30 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı...
30 ARALIK 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 03:55 Maria İle Mustafa
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Asi
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız
- 00:15 Kanlı Dövüş
- 02:00 Transformers 5: Son Şövalye
- 04:45 Küçük Ağa
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 En Güzel Bölüm
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Patron Mutlu Son İstiyor
- 22:30 Patron Mutlu Son İstiyor
- 00:30 Annemizi Saklarken
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Kiralık Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Mahkum
- 23:30 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- 02:00 Kanunsuz Topraklar
- 04:45 Kefaret
- 06:00 Kadın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:25 Aslan Ailem
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
- 00:15 Seneye Bu Zamanlar
- 02:15 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
- 04:40 Şehrime Hoş Geldiniz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
- 08:00 Bu Sabah
- 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
- 12:15 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Aziz
- 23:45 Üçkağıtçı
- 02:45 Üç Kuruş
- 05:00 Aşk Laftan Anlamaz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 05:00 Dizi