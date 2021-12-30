30 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 30 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı…

Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

30 Aralık 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 30 Aralık 2021 Perşembe TV yayın akışı...

30 ARALIK 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

03:55 Maria İle Mustafa

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Kanlı Dövüş

02:00 Transformers 5: Son Şövalye

04:45 Küçük Ağa

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 En Güzel Bölüm

18:30 Star Ana Haber

20:00 Patron Mutlu Son İstiyor

22:30 Patron Mutlu Son İstiyor

00:30 Annemizi Saklarken

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Mahkum

23:30 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

02:00 Kanunsuz Topraklar

04:45 Kefaret

06:00 Kadın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:25 Aslan Ailem

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

00:15 Seneye Bu Zamanlar

02:15 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

04:40 Şehrime Hoş Geldiniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Aziz

23:45 Üçkağıtçı

02:45 Üç Kuruş

05:00 Aşk Laftan Anlamaz

TV8 YAYIN AKIŞI