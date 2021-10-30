30 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarından birbirinden iddialı yapımlar seyircileri bekliyor. Peki bugün hangi diziler ve programlar var? İşte 30 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

30 Ekim 2021 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışları...

30 EKİM 2021 BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:20 Kral Olacak Çocuk

15:40 Kalp Yarası

20:00 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Bir Demet Tiyatro

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

13:30 Yerli Dizi

15:30 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 Şangay Takibi

FOX YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Evlilik Hakkında Her Şey

13:15 Kanunsuz Topraklar

15:45 Elkızı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elkızı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:35 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

12:40 Buradayım"91 Saat Sonra"

13:10 Teşkilat (Altyazılı)

16:40 Bizim Köyün Kızları

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Emine

16:30 Oh Olsun

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09.45 Hayalimdeki Değişim

10.30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

13:00 Arif V 216

15:45 Kırmızı Oda

20:00 O Ses Türkiye