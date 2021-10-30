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    30 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarından birbirinden iddialı yapımlar seyircileri bekliyor. Peki bugün hangi diziler ve programlar var? İşte 30 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 13:42
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    30 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    30 Ekim 2021 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışları...

    30 EKİM 2021 BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:20 Kral Olacak Çocuk

    15:40 Kalp Yarası

    20:00 Kardeşlerim

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda'nın Mutfağı

    14:00 Sadakatsiz

    16:15 Yargı

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

     

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    09:30 Çizgi Film Kuşağı

    10:00 Bir Demet Tiyatro

    12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

    13:30 Yerli Dizi

    15:30 Yerli Dizi

    18:45 Star Haber

    20:00 Şangay Takibi

     

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Evlilik Hakkında Her Şey

    13:15 Kanunsuz Topraklar

    15:45 Elkızı

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Elkızı

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    09:35 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)

    12:40 Buradayım"91 Saat Sonra"

    13:10 Teşkilat (Altyazılı)

    16:40 Bizim Köyün Kızları

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Emine

    16:30 Oh Olsun

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Çook Yaşa

    09.45 Hayalimdeki Değişim

    10.30 Süper 1 Takım

    10:45 Masterchef Türkiye

    13:00 Arif V 216

    15:45 Kırmızı Oda

    20:00 O Ses Türkiye

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