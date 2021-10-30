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- 30 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
30 Ekim 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 30.10.2021 - 13:42
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
30 Ekim 2021 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışları...
30 EKİM 2021 BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:20 Kral Olacak Çocuk
15:40 Kalp Yarası
20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Bir Demet Tiyatro
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
13:30 Yerli Dizi
15:30 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Şangay Takibi
FOX YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Evlilik Hakkında Her Şey
13:15 Kanunsuz Topraklar
15:45 Elkızı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elkızı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:35 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
12:40 Buradayım"91 Saat Sonra"
13:10 Teşkilat (Altyazılı)
16:40 Bizim Köyün Kızları
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Emine
16:30 Oh Olsun
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09.45 Hayalimdeki Değişim
10.30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
13:00 Arif V 216
15:45 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye