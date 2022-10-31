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    30 Ekim 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Bakın en çok ne izlenmiş!

    30 Ekim 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...
    • 31.10.2022 - 11:49
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    30 Ekim 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Bakın en çok ne izlenmiş!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.

    30 Ekim 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu.

    Dün akşam, Tozluyaka, Yargı, Teşkilat dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 30 Ekim 2022 Pazar reyting sonuçları...

    30 Ekim 2022 Pazar reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

    20+ABC1 izleyici Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

    30 Ekim 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Bakın en çok ne izlenmiş! #1

    30 Ekim 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Bakın en çok ne izlenmiş! #2

    30 Ekim 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Bakın en çok ne izlenmiş! #3

    30 Ekim 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Bakın en çok ne izlenmiş! #4


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