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30 Ekim 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Bakın en çok ne izlenmiş!

30 Ekim 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! Bakın en çok ne izlenmiş!

30 Ekim 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...