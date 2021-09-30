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- 30 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
30 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 30 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı...
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 09:41
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
30 Eylül 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 30 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı...
30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:25 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Kırık Hayatlar
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Kazara Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 7. Koğuştaki Mucize
- 22:30 Evlilik Hakkında Her Şey
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 08:50 Kalk Gidelim
- 12:25 Benim Adım Melek
- 16:00 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Bir Başka Güzel
- 08:30 Bu Sabah
- 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Bir Başka Güzel
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Eltilerin Savaşı
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Masterchef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Masterchef Türkiye