30 Eylül'de başlıyor: Yalancılar ve Mumları dizisinden ilk fragman geldi

Birbirinden başarılı 4 kadın oyuncuyu bir araya getiren Yalancılar ve Mumları dizisi başlıyor. 30 Eylül'de ekrana gelmeye hazırlanan diziden ilk tanıtım geldi. İşte Yalancılar ve Mumları ilk fragman..

Başrollerinde Ceren Moray, Elçin Sangu, Şafak Pekdemir ve Burcu Gölgedar’ın yer alacağı Yalancılar ve Mumları dizisi, yayın hayatına başlıyor.

Elçin Sangu yeni projesi için saçını sarıya boyatarak, sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

Sangu uzun bir aranın ardından seyirci ile buluşmaya hazırlanırken, Yasak Elma dizisinde Zehra karakterine hayat veren Şafak Pekdemir ise farklı bir rolle karşımızda olacak.

BBC Studios’un modern hayatı ve aşkı ele alan “Mistresses” isimli dizi formatı Med Yapım tarafından Yalancılar ve Mumları ismiyle uyarlandı.

30 Eylül'de seyirci ile buluşacak olan dizinin ilk fragmanı ise YouTube hesabı üzerinden görücüye çıktı.

İşte Yalancılar ve Mumları dizisinin ilk fragmanı...

Yalancılar ve Mumları dizisinden ilk fragman geldi VİDEO

DİZİDE YER ALAN DİĞER OYUNCULAR

Dizide İsmail Demirci, Feyyaz Duman, İlker Kızmaz gibi dikkat çeken erkek oyuncular yer alıyor. Dizinin hedefi sadece Türkiye’de başarılı olmak değil, aynı zamanda yurt dışında da iyi bir kitleye sahip olabilmek.