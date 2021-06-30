30 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 30 Haziran 2021 Çarşamba televizyonda ne var?

Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

30 Haziran 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 30 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Kuruluş Osman

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 5

21:55 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

22:45 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kazara Aşk

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kazara Aşk

22:45 Arkadaşım Hoşgeldin

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Aşk Mantık İntikam

13:15 Sen Çal Kapımı

16:00 Şef Akademi Doğada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

00:15 Kefaret

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:40 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:35 Kalk Gidelim

16:35 Ev Sineması Kuşağı "Ya Nasip Ya Kısmet"

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Sultan" (Altyazılı)

23:45 Yabancı Sinema "Sultan" (Altyazılı)

03:00 Ev Sineması Kuşağı "Ya Nasip Ya Kısmet"

04:40 Kalk Gidelim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:15 Cam Tavanlar

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Cam Tavanlar

23:30 Gizli Kod

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Masterchef Ttürkiye

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Masterchef Ttürkiye

20:00 Masterchef Ttürkiye

00:15 Dizi

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

08:00 Unutamam Seni

10:00 Yemin

11:30 Nermin’in Enfes Mutfağı

13:20 Emanet

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:15 Sensiz Olmaz

23:20 Zor Sevda

01:20 Ah Kalbim