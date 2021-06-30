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- 30 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
30 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 30.06.2021 - 08:57
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
30 Haziran 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 30 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kuruluş Osman
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 5
21:55 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
22:45 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kazara Aşk
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
22:45 Arkadaşım Hoşgeldin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Aşk Mantık İntikam
13:15 Sen Çal Kapımı
16:00 Şef Akademi Doğada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
00:15 Kefaret
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:40 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:35 Kalk Gidelim
16:35 Ev Sineması Kuşağı "Ya Nasip Ya Kısmet"
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "Sultan" (Altyazılı)
23:45 Yabancı Sinema "Sultan" (Altyazılı)
03:00 Ev Sineması Kuşağı "Ya Nasip Ya Kısmet"
04:40 Kalk Gidelim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:15 Cam Tavanlar
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar
23:30 Gizli Kod
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Masterchef Ttürkiye
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Masterchef Ttürkiye
20:00 Masterchef Ttürkiye
00:15 Dizi
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
08:00 Unutamam Seni
10:00 Yemin
11:30 Nermin’in Enfes Mutfağı
13:20 Emanet
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:15 Sensiz Olmaz
23:20 Zor Sevda
01:20 Ah Kalbim