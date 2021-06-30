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    30 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 30 Haziran 2021 Çarşamba televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 08:57
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    30 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    30 Haziran 2021 Çarşamba akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 30 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

    30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Kuruluş Osman
    16:20 Bir Zamanlar Çukurova
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Çakallarla Dans 5
    21:55 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Aşkın Tarifi
    22:45 Baht Oyunu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kazara Aşk
    09:45 Yüksek Sosyete
    11:15 Kaçak Gelinler
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:20 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Kazara Aşk
    22:45 Arkadaşım Hoşgeldin

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Aşk Mantık İntikam
    13:15 Sen Çal Kapımı
    16:00 Şef Akademi Doğada
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Sen Çal Kapımı
    00:15 Kefaret

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    07:40 Vuslat
    11:00 Tozkoparan
    12:35 Kalk Gidelim
    16:35 Ev Sineması Kuşağı "Ya Nasip Ya Kısmet"
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Yabancı Sinema "Sultan" (Altyazılı)
    23:45 Yabancı Sinema "Sultan" (Altyazılı)
    03:00 Ev Sineması Kuşağı "Ya Nasip Ya Kısmet"
    04:40 Kalk Gidelim

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Alev Alev
    10:15 Cam Tavanlar
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Cam Tavanlar
    23:30 Gizli Kod

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Masterchef Ttürkiye
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Masterchef Ttürkiye
    20:00 Masterchef Ttürkiye
    00:15 Dizi

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    08:00 Unutamam Seni
    10:00 Yemin
    11:30 Nermin’in Enfes Mutfağı
    13:20 Emanet
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:15 Sensiz Olmaz
    23:20 Zor Sevda
    01:20 Ah Kalbim

    30 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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