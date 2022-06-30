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- 30 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
30 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 30.06.2022 - 08:46
Perşembe akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Binlerce izleyici arama motorlarında "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını arıyor.
30 Haziran 2022 Perşembe günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var?
İşte 30 Haziran Perşembe ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Destan
13:00 Gün Ortası
14:00 Ölümlü Dünya
16:10 Kardeşlerim
19:00 Ana Haber
20:00 İçimizdeki Ateş
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Haber
20:00 Örümcek Adam
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:46 Erkenci Kuş
15:30 En Güzel Bölüm
16:00 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 Eyvah Eyvah 3
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:50 Sen Çal Kapımı
13:30 Kadının Eseri
13:45 Tozluyaka
16:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Tozluyaka
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:30 Tozkoparan
11:20 Bir Aş Hikayesi
11:50 Masumlar Apartmanı
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Seni Kalbime Sakladım
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor All Star
12:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
21:30 Survivor All Star
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
09:15 Bir Şansım Olsa
10:30 Şef Kapımda
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show