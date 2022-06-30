30 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Perşembe akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki, bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 30 Haziran TV yayın akışları...

Perşembe akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Binlerce izleyici arama motorlarında "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını arıyor.

30 Haziran 2022 Perşembe günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var?

İşte 30 Haziran Perşembe ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Destan

13:00 Gün Ortası

14:00 Ölümlü Dünya

16:10 Kardeşlerim

19:00 Ana Haber

20:00 İçimizdeki Ateş

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Haber

20:00 Örümcek Adam

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Benim Tatlı Yalanım

12:46 Erkenci Kuş

15:30 En Güzel Bölüm

16:00 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 Eyvah Eyvah 3

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:50 Sen Çal Kapımı

13:30 Kadının Eseri

13:45 Tozluyaka

16:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Tozluyaka

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:30 Tozkoparan

11:20 Bir Aş Hikayesi

11:50 Masumlar Apartmanı

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Seni Kalbime Sakladım

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor All Star

12:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

21:30 Survivor All Star

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

09:15 Bir Şansım Olsa

10:30 Şef Kapımda

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show