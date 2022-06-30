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    30 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Perşembe akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki, bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 30 Haziran TV yayın akışları...
    • 30.06.2022 - 08:46
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    30 Haziran 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Perşembe akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Binlerce izleyici arama motorlarında "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını arıyor.

    30 Haziran 2022 Perşembe günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var?

    İşte 30 Haziran Perşembe  ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Destan

    13:00 Gün Ortası

    14:00 Ölümlü Dünya

    16:10 Kardeşlerim

    19:00 Ana Haber

    20:00 İçimizdeki Ateş

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:45 Kanal D Haber

    20:00 Örümcek Adam

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Benim Tatlı Yalanım

    12:46 Erkenci Kuş

    15:30 En Güzel Bölüm

    16:00 Menajerimi Ara

    18:45 Star Haber

    20:00 Eyvah Eyvah 3

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:50 Sen Çal Kapımı

    13:30 Kadının Eseri

    13:45 Tozluyaka

    16:30 Yasak Elma

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

    20:00 Tozluyaka

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:30 Tozkoparan

    11:20 Bir Aş Hikayesi

    11:50 Masumlar Apartmanı

    15:40 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    20:00 Seni Kalbime Sakladım

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Survivor All Star

    12:00 Survivor Panorama

    14:45 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    21:30 Survivor All Star

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    09:15 Bir Şansım Olsa

    10:30 Şef Kapımda

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show


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