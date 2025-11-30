Abone ol: Google News

30 Kasım 2025 TV'de: Pazar günü yayın akışları...

Pazar gününü TV karşısına geçirmeyi planlayanlar, "30 Kasım 2025 TV yayın akışları"na göz atıyor. İşte, kanallarda bugünkü yayın programı...

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 09:18
  • Pazar günü TV'de izlenecek programlar arasında diziler, filmler, yarışmalar ve maçlar yer alıyor.
  • ATV'de "Kim Milyoner Olmak İster?", Kanal D'de "Bourne’un Mirası", TRT 1'de "Teşkilat" gibi yapımlar izleyicilerle buluşacak.
  • Her kanalın yayın akışı farklı içeriklerle dolu, izleyicilere geniş seçenekler sunuluyor.

Pazar günü pinekleyenler, genellikle TV karşısında vakit geçiriyor.

TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.

30 Kasım Pazar günü kanallarda neler var neler yok belli oldu. Diziler, filmler, yarışmalar, maçlar...

ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...

ATV yayın akışı

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Kuruluş Orhan

14.20 Yok Artık 2

16.20 Hızlı ve Öfkeli 9

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Güller ve Günahlar

18.30 Cengizhan Destanı

22.45 Bourne’un Mirası

Star TV

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sahipsizler

19.00 Star Haber

20.00 Çarpıntı

NOW TV

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Halef: Köklerin Çağrısı

16.00 Sahtekarlar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

00.00 Efsane Futbol

TRT 1

08.25 Gönül Dağı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.05 Rafadan Tayfa 4

17.30 Kod Adı Kırlangıç

18.00 Ana Haber

19.00 İsviçre-Türkiye

21.00 Teşkilat

Show TV

08.00 Züğürt Ağa

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Köşeyi Dönen Adam

15.30 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Bereketli Topraklar

TV8

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

14.15 İtiraf Et

16.15 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

