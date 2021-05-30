30 Mayıs Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Kademeli normalleşmenin son Pazar gününde evde olan vatandaşlar, tv kanallarına göz atıyor. Peki 30 Mayıs Pazar günü televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 30 Mayıs TV yayın akışı..

Hafta sonunu evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

30 Mayıs Pazar akşamı yayımlanacak olan yapımlar, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında, ''Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?'' sorusuna yanıt aranıyor

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Mayıs Pazar 2021 TV yayın akışı...

30 MAYIS 2021 TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Bir Zamanlar Çukuorva

16:30 Fantastik Canavarlar

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aİle

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Sadakatsiz

16:45 Takip: İstanbul

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Son Darbe

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:45 Cocomelon

10:15 Delisin

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Kağıt Ev

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kadının Eseri

12:15 Bay Yanlış

15:30 Kefaret

18:00 Bir Su Hikayesi

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Tarkan Güçlü Kahraman

16:15 Sultan

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Tosun Paşa

22:30 Bizim Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

11:45 Survivor Panaroma

13:15 KIrmızı Oda

16:45 Mutluluk Zamanı

20:00 Survivor 2021

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Katilin Çocukları

09:50 Muhabbet Kapısı

11.50 Başkent Kulisi

12:45 Yaralı Kalbim

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

22:20 Sensiz Olmaz

TRT1 TV YAYIN AKIŞI

06:20 Yeşil Deniz

08:55 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Şehirden Uzakta

14:05 Bir Zmanlar Kıbrıs (Altyazılı)

17:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

23:50 3'Te 3