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- 30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 30.01.2022 - 09:08
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
30 Ocak 2022 Pazar günü yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
TV yayın akışları ise, tv izleyicilerinin sıklıkla kontrol ettiği bültenler arasında yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte bu akşamki TV yayın akışı...
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Yalnız Kurt
15:05 Destan
19:00 atv Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt
23:00 Yalnız Kurt
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:40 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Yumurcak Küçük Kovboy
15:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:45 Çizgi Film Kuşağı
09:15 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Delisin
15:45 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Tv
20:00 Hedefim Sensin
22:30 Hedefim Sensin
00:45 Annemizi Saklarken
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Aşk Mantık İntikam
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 El Kızı
00:15 Yasak Elma
02:30 Kanunsuz Topraklar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:10 Payitaht “Abdülhamid”
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:45 Masumlar Apartmanı
07:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:15 Tokatçı
23:45 Üç Kuruş
02:30 Aziz
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
12:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panaroma
15:15 Yerli Sinema
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra