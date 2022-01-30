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    30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazar günü televizyon başında keyif yapacak olanlar, neler var neler yok araştırılıyor. Peki bugün hangi diziler, filmler ve yapımlar var? İşte 30 Ocak Pazar 2022 tv yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2022 - 09:08
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    30 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    30 Ocak 2022 Pazar günü yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    TV yayın akışları ise, tv izleyicilerinin sıklıkla kontrol ettiği bültenler arasında yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte bu akşamki TV yayın akışı...

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

    11:15 Dizi TV

    12:05 Yalnız Kurt

    15:05 Destan

    19:00 atv Ana Haber

    20:00 Yalnız Kurt

    23:00 Yalnız Kurt

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    08:30 Konuştukça

    09:40 Magazin D Pazar

    13:00 Arda ile Omuz Omuza

    13:00 Yumurcak Küçük Kovboy

    15:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Yargı

    00:15 Camdaki Kız

     

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:45 Çizgi Film Kuşağı

    09:15 Bir Demet Tiyatro

    11:00 Tülin Şahin ile Moda

    Vahe ile Evdeki Mutluluk

    14:00 Delisin

    15:45 Kaderimin Oyunu

    18:45 Star Tv

    20:00 Hedefim Sensin

    22:30 Hedefim Sensin

    00:45 Annemizi Saklarken

     

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Aşk Mantık İntikam

    14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

    15:30 Mahkum

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 El Kızı

    00:15 Yasak Elma

    02:30 Kanunsuz Topraklar

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    09:10 Payitaht “Abdülhamid”

    11:50 Enine Boyuna

    13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

    13:45 Masumlar Apartmanı

    07:00 Tozkoparan İskender

    19:00 Ana Haber

    20:00 Teşkilat

    00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Aziz

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

    22:15 Tokatçı

    23:45 Üç Kuruş

    02:30 Aziz

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Çook Yaşa

    09:45 10 Yaş Genç

    10:30 Gazete Magazin

    12:15 Survivor All Star

    13:00 Survivor Panaroma

    15:15 Yerli Sinema

    20:00 Survivor All Star

    00:15 Survivor Ekstra


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