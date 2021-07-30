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- 30 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
30 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 30 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 30.07.2021 - 10:13
- Güncelleme : 30.07.2021 - 10:17
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
30 Temmuz 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı..
16 TEMMUZ 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Kardeşlerim
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Aşk Sana Benzer
- 16:15 Bir Zamanlar Çukurova
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Mumya
- 22:05 Avatar
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Güneşin Kızları
- 13:00 Magazin D Yaz
- 14:00 Küçük Ağa
- 16:15 Camdaki Kız
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Büyük Göç
- 23:15 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Medcezir
- 09:30 Yüksek Sosyete
- 10:30 Erkenci Kuş
- 13:30 Aramızda Kalsın
- 16.45 Star Market
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Hedefim Sensin
FOX YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 11:00 Şef Akademi Doğada
- 13:45 Aşk Mantık İntikam
- 16:30 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam
- 22:45 Oluversin Gari
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07:05 Kalk Gidelim
- 10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
- 12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 15:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 Doğrusu Ne?
- 20:00 Yerli Dizi
- 22:05 Yerli Dizi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kalp Atışı
- 08:00 Bu Sabah
- 11:00 Bir Şansım Olsa
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07.15 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:30 Masterchef Türkiye
- 13:00 Paylaş Benimle
- 17:15 Masterchef Türkiye
- 20:00 Masterchef Türkiye
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
- 08:00 Film
- 09:45 Yemin
- 10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
- 12:30 Aşk Bir Rüya
- 14:30 Mutfağım Şahane
- 15:30 Masum
- 18:00 Kanal 7 Haber Saati
- 19:00 Baş Tacım
- 21:30 Diriliş Ertuğrul