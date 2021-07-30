30 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 30 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı..

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

30 Temmuz 2021 Cuma gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 30 Temmuz 2021 Cuma TV yayın akışı..

16 TEMMUZ 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aşk Sana Benzer

16:15 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Mumya

22:05 Avatar

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Büyük Göç

23:15 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:30 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16.45 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

22:45 Oluversin Gari

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:05 Kalk Gidelim

10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yerli Dizi

22:05 Yerli Dizi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı

08:00 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

KANAL 7 YAYIN AKIŞI