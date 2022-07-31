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    30 Temmuz 2022 Cumartesi reyting sonuçları...

    30 Temmuz 2022 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.İşte dünün en çok izlenen programları..
    • 31.07.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 11:35
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    30 Temmuz 2022 Cumartesi reyting sonuçları...

    30 Temmuz Cumartesi gününün reyting sonuçları büyük merak konusu oldu.Dün televizyonda en çok hangi yapımlar izlendi sorusuna cevap arayanlar reyting sonuçlarını araştırmaya başladı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

    Peki 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü en çok hangi programlar izlendi? İşte cevabı..

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1) Trabzonspor -Demir Grup Sivasspor - ATV

    2) Masterchef Türkiye - TV8

    3) FOX Ana Haber Hafta Sonu - FOX

    4) Güldür Güldür Show (TKR) - Show TV

    5) Deli Deli Küpeli (T.S) - FOX

    6) Show Ana Haber - Show TV

    7) Deliha (T.S) - Star

    8) Masterchef Türkiye Özet - TV8

    9) Mükemmel Eşleşme - TRT

    10) Türkcell Süper Kupa Kupa Töreni - ATV

    AB İLK 10 PROGRAM

    1) Masterchef Türkiye - TV8

    2) Trabzonspor -Demir Grup Sivasspor - ATV

    3) Güldür Güldür Show (TKR) - Show TV

    4) Mükemmel Eşleşme - TRT

    5) Masterchef Türkiye Özet - TV8

    6) Beşiktaş - Sampdoria Hazırlık Karşılaşması - TRT Spor

    7) Magazin D Cumartesi - Kanal D

    8) FOX Ana Haber Hafta Sonu - FOX

    9) Deli Deli Küpeli (T.S) - FOX

    10) Gazete Magazin (TKR) - TV8

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1) Masterchef Türkiye - TV8

    2) Trabzonspor -Demir Grup Sivasspor - ATV

    3) Güldür Güldür Show (TKR) - Show TV

    4) FOX Ana Haber Hafta Sonu - FOX

    5) Masterchef Türkiye Özet - TV8

    6) Mükemmel Eşleşme - TRT

    7) Beşiktaş - Sampdoria Hazırlık Karşılaşması - TRT Spor

    8) Deli Deli Küpeli (T.S) - FOX

    9) Şarkılar Bzi Söyler (TKR) - Kanal D

    10) Show Ana Haber - Show TV

     

     


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