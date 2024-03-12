300 bin TL'lik ayet sorusu gündem oldu! İşte, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bazı sorular sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? yarışması geçtiğimiz gün yeni bölümü ile izleyiciyle buluştu.
Yarışmada sorulan bir soru sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada uzun süre gündem olan sorunun doğru cevabı merak uyandırdı.
İşte, Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sorulan 300.000 TL'lik o soru.
"Kur'an-ı Kerim" de "O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir?
A) Fatiha Suresi
B) İhlas Suresi
C) Rahman Suresi
D) Bakara Suresi
Yarışmacı bu soruya D şıkkı Bakara Suresi diyerek yanlış cevap verdi. Bu sorunun doğru cevabı ise C şıkkı Rahman Suresi olacaktı.
Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ayet sorusunun cevabını detaylı bir şekilde açıklayarak yarışmacıyı bilgilendirdi.