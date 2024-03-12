Haberler



Medya



300 bin TL'lik ayet sorusu gündem oldu! İşte, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru

300 bin TL'lik ayet sorusu gündem oldu! İşte, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan 300 bin TL değerindeki soru sosyal medyada gündem oldu. İşte o soru ve cevabı...