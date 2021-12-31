31 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Yılbaşı akşamını evde ailesiyle birlikte televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 31 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı...

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

Yılbaşı akşamını evde ailesi ve sevdikleriyle geçirmek isteyenler, bugün televizyon kanallarında hangi yapımların olduğunu merak ediyor.

31 Aralık 2021 Cuma akşamı, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı program ve filmler yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 31 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı..

31 ARALIK 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Ahmet Özhan Konseri

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

01:15 Köpek Balığı İstilası 4

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 En Güzel Bölüm

16:20 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 İbo Show

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yalancı Sevgilim

22:00 FOX’ta Yılbaşı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Aslan Ailem

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Seksenler Yılbaşı Özel (Altyazılı)

00:15 1'De Nostalji

02:10 Türk Sineması "Yeni Hayat"

03:45 1'De Nostalji

05:40 Seksenler (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz