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- 31 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
31 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 31.12.2021 - 08:41
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.
Yılbaşı akşamını evde ailesi ve sevdikleriyle geçirmek isteyenler, bugün televizyon kanallarında hangi yapımların olduğunu merak ediyor.
31 Aralık 2021 Cuma akşamı, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı program ve filmler yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 31 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı..
31 ARALIK 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ahmet Özhan Konseri
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
01:15 Köpek Balığı İstilası 4
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 En Güzel Bölüm
16:20 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 İbo Show
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yalancı Sevgilim
22:00 FOX’ta Yılbaşı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Aslan Ailem
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Seksenler Yılbaşı Özel (Altyazılı)
00:15 1'De Nostalji
02:10 Türk Sineması "Yeni Hayat"
03:45 1'De Nostalji
05:40 Seksenler (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz