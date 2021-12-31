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    31 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Yılbaşı akşamını evde ailesiyle birlikte televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 31 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 08:41
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    31 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

    Yılbaşı akşamını evde ailesi ve sevdikleriyle geçirmek isteyenler, bugün televizyon kanallarında hangi yapımların olduğunu merak ediyor.

    31 Aralık 2021 Cuma akşamı, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı program ve filmler yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 31 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışı..

    31 ARALIK 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:20 Ahmet Özhan Konseri

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Asi
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    01:15 Köpek Balığı İstilası 4

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 En Güzel Bölüm
    16:20 Kiralık Aşk
    18:30 Star Haber
    20:00 İbo Show

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Yalancı Sevgilim
    22:00 FOX’ta Yılbaşı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:10 Aslan Ailem
    08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
    13:15 Beni Böyle Sev
    16:30 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Seksenler Yılbaşı Özel (Altyazılı)
    00:15 1'De Nostalji
    02:10 Türk Sineması "Yeni Hayat"
    03:45 1'De Nostalji
    05:40 Seksenler (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    08:00 Bu Sabah
    10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    12:15 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:10 Senin Hayatın
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:30 Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye
    13:00 Kırmızı Oda
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
    01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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