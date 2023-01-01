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    31 Aralık reyting sonuçları açıklandı! İşte yılbaşı gecesinin en çok izleneni!

    31 Aralık 2022 yılbaşı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Reyting sıralaması ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
    • 01.01.2023 - 11:05
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    31 Aralık reyting sonuçları açıklandı! İşte yılbaşı gecesinin en çok izleneni!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Yılbaşı gecesinde birbirinden eğlenceli programlar ve yılbaşına özel filmler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 31 Aralık 2022 Yılbaşı günü reyting sonuçları...

    31 Aralık 2022 yılbaşı reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada O Ses Türkiye Yılbaşı özel, üçüncü sırada Milli Piyango Yılbaşı özel yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada O Ses Türkiye Yılbaşı özel, üçüncü sırada Şarkılar Bizi Söyler yer aldı.

    20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada O Ses Türkiye Yılbaşı özel, üçüncü sırada Milli Piyango Yılbaşı özel yer aldı.

    31 Aralık reyting sonuçları açıklandı! İşte yılbaşı gecesinin en çok izleneni! #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1- GONUL DAGI TRT 1

    2- O SES TURKIYE YILBASI OZEL  TV8

    3- MILLI PIYANGO YILBASI OZEL KANAL D

    4- GONUL DAGI (OZET)   TRT 1

    5- IBO SHOW YILBASI     STAR TV

    6- SARKILAR BIZI SOYLER              KANAL D

    7- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU        FOX

    8- ATV ANA HABER          ATV

    9- SHOW ANA HABER     SHOW TV

    10- KIM MILYONER OLMAK ISTER YILBASI OZEL   ATV

    AB İLK 10 PROGRAM

    1- GONUL DAGI TRT 1

    2- O SES TURKIYE YILBASI OZEL  TV8

    3- SARKILAR BIZI SOYLER              KANAL D

    4- GONUL DAGI (OZET)   TRT 1

    5- MILLI PIYANGO YILBASI OZEL KANAL D

    6- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU        FOX

    7- GULDUR GULDUR SHOW YILBASI OZEL             SHOW TV

    8- KANAL D ANA HABER KANAL D

    9- IBO SHOW YILBASI     STAR TV

    10- KIM MILYONER OLMAK ISTER YILBASI OZEL   ATV

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1- GONUL DAGI TRT 1

    2- O SES TURKIYE YILBASI OZEL  TV8

    3- MILLI PIYANGO YILBASI OZEL KANAL D

    4- SARKILAR BIZI SOYLER              KANAL D

    5- GONUL DAGI (OZET)   TRT 1

    6- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU        FOX

    7- GULDUR GULDUR SHOW YILBASI OZEL             SHOW TV

    8- IBO SHOW YILBASI     STAR TV

    9- KANAL D ANA HABER KANAL D

    10- 1'DE NOSTALJI (TKR)               TRT 1

    31 Aralık reyting sonuçları açıklandı! İşte yılbaşı gecesinin en çok izleneni! #2


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