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31 Aralık reyting sonuçları açıklandı! İşte yılbaşı gecesinin en çok izleneni!

31 Aralık reyting sonuçları açıklandı! İşte yılbaşı gecesinin en çok izleneni!

31 Aralık 2022 yılbaşı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Reyting sıralaması ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.