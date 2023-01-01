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- 31 Aralık reyting sonuçları açıklandı! İşte yılbaşı gecesinin en çok izleneni!
31 Aralık reyting sonuçları açıklandı! İşte yılbaşı gecesinin en çok izleneni!
- 01.01.2023 - 11:05
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Yılbaşı gecesinde birbirinden eğlenceli programlar ve yılbaşına özel filmler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 31 Aralık 2022 Yılbaşı günü reyting sonuçları...
31 Aralık 2022 yılbaşı reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada O Ses Türkiye Yılbaşı özel, üçüncü sırada Milli Piyango Yılbaşı özel yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada O Ses Türkiye Yılbaşı özel, üçüncü sırada Şarkılar Bizi Söyler yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada O Ses Türkiye Yılbaşı özel, üçüncü sırada Milli Piyango Yılbaşı özel yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1- GONUL DAGI TRT 1
2- O SES TURKIYE YILBASI OZEL TV8
3- MILLI PIYANGO YILBASI OZEL KANAL D
4- GONUL DAGI (OZET) TRT 1
5- IBO SHOW YILBASI STAR TV
6- SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D
7- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
8- ATV ANA HABER ATV
9- SHOW ANA HABER SHOW TV
10- KIM MILYONER OLMAK ISTER YILBASI OZEL ATV
AB İLK 10 PROGRAM
1- GONUL DAGI TRT 1
2- O SES TURKIYE YILBASI OZEL TV8
3- SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D
4- GONUL DAGI (OZET) TRT 1
5- MILLI PIYANGO YILBASI OZEL KANAL D
6- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
7- GULDUR GULDUR SHOW YILBASI OZEL SHOW TV
8- KANAL D ANA HABER KANAL D
9- IBO SHOW YILBASI STAR TV
10- KIM MILYONER OLMAK ISTER YILBASI OZEL ATV
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1- GONUL DAGI TRT 1
2- O SES TURKIYE YILBASI OZEL TV8
3- MILLI PIYANGO YILBASI OZEL KANAL D
4- SARKILAR BIZI SOYLER KANAL D
5- GONUL DAGI (OZET) TRT 1
6- GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
7- GULDUR GULDUR SHOW YILBASI OZEL SHOW TV
8- IBO SHOW YILBASI STAR TV
9- KANAL D ANA HABER KANAL D
10- 1'DE NOSTALJI (TKR) TRT 1