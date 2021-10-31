31 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler var? İşte 31 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı...

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

31 Ekim 2021 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 31 Ekim 2021 Pazar TV yayın akışı..

31 EKİM 2021 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kuruluş Osman

15:25 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Taşıyıcı: Son Hız

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

16:15 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Benim Hayatım

22:30 Benim Hayatım

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Aşk Mantık İntikam

13:30 Evlilik Hakkında Her Şey

15:45 Elkızı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yalancılar ve Mumları (Final)

22:30 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Muhteşem Kraliçe

06:15 Yeşil Deniz

09:10 Payitaht "Abdülhamid"

12:20 Tarihin Efsaneleri

13:25 Gönül Dağı (Altyazılı)

17:05 Türk Sineması "Kral Şakir: Oyun Zamanı"

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

23:45 3'Te 3

01:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

03:25 Payitaht "Abdülhamid"

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yalancı

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:15 Salako

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Kırmızı Oda

15:30 O Ses Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye