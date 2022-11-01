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- 31 Ekim 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! İşte dünün en çok izleneni!
31 Ekim 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı! İşte dünün en çok izleneni!
31 Ekim 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...
- 01.11.2022 - 11:21
- Güncelleme : 01.11.2022 - 11:23
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.
31 Ekim 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu.
Dün akşam, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı, Alparslan Büyük Selçuklu dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 31 Ekim 2022 Pazartesi reyting sonuçları...
31 Ekim 2022 Pazartesi reyting sonuçları
Total'de 1. sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2. sırada Fox TV’de ekrana gelen “Yasak Elma”, 3. sırada Atv’de yayınlanan “Bir Küçük Gün Işığı” yer aldı.