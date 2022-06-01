31 Mayıs 2022 Salı reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş'i geçebilene aşk olsun!

31 Mayıs 2022 Salı reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş'i geçebilene aşk olsun!

31 Mayıs Salı akşamı Destan, Baba, Üç Kız Kardeş, Survivor All Star gibi yapımlar ekrana geldi. İşte 31 Mayıs 2022 Salı reyting sıralaması..

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

31 Mayıs 2022 Salı akşamı ATV'de Destan, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Star TV'de Sultan, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV'de Baba ve TV8’de Survivor yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 31 Mayıs 2022 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 31 Mayıs 2022 Salı reyting sonuçları...

31 Mayıs reyting sonuçları

31 Mayıs 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş , İkinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Destan aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Baba, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Baba yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UC KIZ KARDES KANAL D

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 DESTAN ATV 4 BABA SHOW TV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ESRA EROL'DA ATV

8 DESTAN (OZET) ATV

9 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 UC KIZ KARDES KANAL D

2 BABA SHOW TV

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

7 DESTAN ATV

8 ESRA EROL'DA ATV

9 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX

10 BABA (OZET) SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 UC KIZ KARDES KANAL D

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 BABA SHOW TV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 DESTAN ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

9 EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX

10 BABA (OZET)