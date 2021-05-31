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    31 Mayıs Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları anbean takip ediliyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, 31 Mayıs 2021 Pazartesi televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 08:40
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    31 Mayıs Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz atıyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ''Bugün televizyonda ne var?'' sorusuna yanıt arıyor.

    31 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı...

    31 MAYIS 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Maraşlı 
    00:20 Kuruluş Osman

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:15 Kıyamet Silahı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Yüksek Sosyete
    11:15 Kaçak Gelinler
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:15 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Kağıt Ev
    00:15 Menajerimi Ara

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Refika ile Öze Dönüş
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Aşkım Bahardı
    22:30 İyi Oyun

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:50 Vuslat
    09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
    12:00 Kalk Gidelim
    14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    17:00 Anneler
    19:00 Ana Haber
    20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
    00:15 Dizi/Tekrar
    02:55 Türkan Hanım'ın Konağı
    03:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Alev Alev
    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Çukur
    00:15 Dünyalar Çarpışıyor

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Survivor 2021
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor Panaroma
    20:00 Survivor 2021
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 TV Filmi
    09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
    12:00 Tatlı Bela
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Sensiz Olmaz
    23:20 Ese ile Köse
    01:30 Ah Kalbim

    31 Mayıs Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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