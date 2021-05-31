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- 31 Mayıs Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
31 Mayıs Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 31.05.2021 - 08:40
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz atıyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ''Bugün televizyonda ne var?'' sorusuna yanıt arıyor.
31 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV yayın akışı...
31 MAYIS 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
00:20 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Kıyamet Silahı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kağıt Ev
00:15 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Refika ile Öze Dönüş
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşkım Bahardı
22:30 İyi Oyun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 Vuslat
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
00:15 Dizi/Tekrar
02:55 Türkan Hanım'ın Konağı
03:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur
00:15 Dünyalar Çarpışıyor
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 TV Filmi
09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:00 Tatlı Bela
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Sensiz Olmaz
23:20 Ese ile Köse
01:30 Ah Kalbim