31 Temmuz 2022 Pazar reyting sonuçları...

31 Temmuz 2022 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün en çok izlenen programları..

31 Temmuz Pazar gününün reyting sonuçları büyük merak konusu oldu.

Dün televizyonda en çok hangi yapımlar izlendi sorusuna cevap arayanlar reyting sonuçlarını araştırmaya başladı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

Peki 31 Temmuz 2022 Pazar günü en çok hangi programlar izlendi? İşte cevabı..

31 Temmuz 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Gül Masalı aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise 96 Saat aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise 96 Saat aldı.