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- 31 Temmuz'un reyting sonuçları: İlk üçte sürpriz bir yapım var
31 Temmuz'un reyting sonuçları: İlk üçte sürpriz bir yapım var
31 Temmuz'da televizyon izleyicileri tarafından takip edilen reyting sonuçlarının verileri paylaşıldı.
- Haber Merkezi
- 01.08.2022 - 11:22
- Güncelleme : 01.08.2022 - 11:33
31 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu”, 3.sırada ATV’de yayınlanan “Gül Masalı” yer aldı.
Gül Masalı listeye girdi
AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” 3.sırayı ise Kanal D’de yayınlanan yabancı sinema “96 Saat” aldı.
20+ABC1 grubunda 1. Masterchef Türkiye, 2. Fox Ana Haber Hafta Sonu, 3. ise 96 Saat oldu.