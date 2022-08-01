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    31 Temmuz'un reyting sonuçları: İlk üçte sürpriz bir yapım var

    31 Temmuz'da televizyon izleyicileri tarafından takip edilen reyting sonuçlarının verileri paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 11:33
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    31 Temmuz'un reyting sonuçları: İlk üçte sürpriz bir yapım var

    31 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

    Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu”, 3.sırada ATV’de yayınlanan “Gül Masalı” yer aldı.

    Gül Masalı listeye girdi

    AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” 3.sırayı ise Kanal D’de yayınlanan yabancı sinema “96 Saat” aldı.

    20+ABC1 grubunda 1. Masterchef Türkiye, 2. Fox Ana Haber Hafta Sonu, 3. ise 96 Saat oldu.

    31 Temmuz un reyting sonuçları: İlk üçte sürpriz bir yapım var #1


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