Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in yeni bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.

Ekranların sevilen programı MasterChef'in 29 Eylül'de yayınlanan bölümünde, yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

MasterChef'de bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı.

Düello şeklinde yapılan dokunulmazlık oyununu, 5-3 skorla Mavi takım kazandı.

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık oyunu için siyah önlüklerini giydi.

Yeniden mutfağa giren yarışmacılar, kendilerinden istenen Somer şefin özel tarifini en iyi şekilde hazırlamaya çalıştı.

Verilen sürenin bitiminde şefler tadımını yaptı ve bireysel dokunulmazlığı kazanan ismi açıkladı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU EMİR KAZANDI

Bireysel dokunulmazlık oyunu için Kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya mücadele etti. Şefler, yarışmacılara 45 dakika süre verdi.

Somer şefin imza tabağına en yakın tabağı çıkarmak için mutfaktaki tüm hünerlerini sergiledi.

Şefler, tadım yaptıktan sonra Barbaros, Emir ve Duygu'nun günün en başarılı isimler olduğunu söyledi.

Sonrasında bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan kişinin Emir olduğunu oybirliği ile ilan ettiler.

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı Emir kazandı VİDEO

