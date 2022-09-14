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    Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 2. Bölüm

    Ensonhaber'e gelen binlerce yorum arasından editörlerimizin seçtiklerini, Yayınla Bunu Admin'in 2'nci bölümünde sizlerle paylaştık.
    • 14.09.2022 - 19:09
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 19:09
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    Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 2. Bölüm

    Manşetleri ve haber diliyle büyük bir kitlenin dikkatini çeken Ensonhaber'in bir diğer dikkat çeken kısmı ise yorumları.

    Gündeme konu olan başlıklara gelen on binlerce yorum, okurlarımızın yanı sıra editölerimizin dikkatinden de kaçmadı.

    2. Bölüm yayında

    Geçtiğimiz günlerde 1'inci bölümü yayınlanan ve okurlarımız tarafından beğeniyle karşılanan Yayınla Bunu Admin'in 2. Bölümü de çekildi.

    Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 2. Bölüm

    Ensonhaber yorumlarını okuduk: Yayınla Bunu Admin 2. Bölüm #1


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