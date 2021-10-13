MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..

MasterChef yarışmasının dün yayınlanan bölümünde dokunulmazlık kazanan yarışmacı belli oldu. Yarışmayı takip edemeyenler, "MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında, dün Ege mutfağına özgü yemekler ele alındı.

Ege'nin birbirinden lezzetli yemeklerini en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar, elemeye kalmamak için mücadele etti.

Yarışmacılar takım oyununda tüm yeteneklerini sergilerken, kazanan ise kırmızılar oldu.

Kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık alırken, mavi takım yarışmacıları kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

Yarışmayı izleme fırsatı olmayanlar ya da son dakikalarını kaçıranlar, "MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırmaya başladı.

Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar....

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda Somer Sivrioğlu'nun imza yemeği olan İzmir usulü enginar yaptı.

Yemeği yapmaları için verilen süre 50 dakika olurken, süre sonunda hazırlanan yemeklerin tadımı yapıldı.

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda finale kalanlar Eren, Azize ve Tahsin oldu.

3 isim arasında en iyi tabağı yapan Tahsin, dokunulmazlık oyununu kazandı.