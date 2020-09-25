Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasteChef'in yeni bölümünde, bir çok oyun oynanırken, yarışmacılardan Walison ve Esra'ya sürpriz düzenlendi.

MasterChef'te bu haftanın ikinci takım oyunu bu akşam oynandı. Mavi takım kaptanı Uğur ve Kırmızı takım kaptanı Emir arasındaki haftanın ikinci mücadelesinde kazanan takım belli oldu.

Şefler tarafından Kırmızı ve Beyaz meyve ve sebzelerden kreatif tabaklar hazırlamalarını istedi.

Avantajı elinde bulunduran Mavi takım kaptanı beyaz meyve ve sebzeleri seçti. Oynanan haftanın ikinci takım oyununu kazanan takım bu haftada 4-1'lik skorla Mavi takım oldu.

WALİSON VE ESRA'YA SÜRPRİZ

Yayınlanan yeni bölümde Walison ve Esra'ya sürpriz yapıldı.

Wallison'un doğum günü sebebiyle, sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Esra'ya ise şefler, daha önce söz verdikleri profesyonel bıçağı hediye etti. Çok mutlu olduğunu belirten Esra, "Hep bu bıçağı kullanacağım." Dedi

MasterChef'te Walison ve Esra'ya sürpriz yapıldı VİDEO



BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI BERKER KAZANDI

MasterChef'te haftanın ikinci takım oyununu da kaybeden takım Kırmızı takım oldu. Kırmızı takımda ilk eleme adayları olan Özgül ve Esra dışında kalan altı yarışmacı bireysel dokunulmazlık için yarıştı.

Somer Şef'in imza tabağı olan Şıhıl Mahşi yemeğinin yapılması istendi. Somer Şef'in imza tabağına en yakın isim ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Berker oldu.

ELEME ADAYLARI ERAY VE AYYÜCE OLDU

Bu haftanın ikinci takım oyununu kaybeden Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Berker oldu ve 3. eleme adayı olarak potaya Eray'ı gönderdi. MasterChef'te haftanın 4. eleme adayı da 6 oy alan Ayyüce oldu.

TEK GEÇER TABAK WALLİSON'UN

Haftanın ikinci takım oyununu kaybeden Kırmızı takımda tek geçer oy alan tabak Wallison'ın tabağı oldu.

Eleme potasına giden Kırmızı takımda Wallison, Somer Şef'in imza tabağı olan Şıhıl Mahşi tabağını çıkarmakta zorlandı.

Bu psikoloji ile yarışmadan gidip gelme aşamasına gelen Şefleri anlamakta güçlük çektiğini söyleyen Wallison'ı bazı takım arkadaşları yazarken eleme potasında şefler olayın açıklanması için Wallison'a söz verdi.

Böylelikle bu haftanın eleme adaylar Özgül, Esra, Eray ve Ayyüce oldu