38 yıl önce çekilen Tarzan Rıfkı'nın ormanı bakın neresi

Editör: Yağmur Dinç
Türk sinemasının sevilen komedisi Tarzan Rıfkı, bu akşam TV'de yayınlanıyor.
Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı filmin kadrosunda Suna Yıldızoğlu, Asuman Arsan, Yadigar Ejder, Ünal Gürel, Dinçer Çekmez gibi isimler yer alıyor.
Tarzan Rıfkı, sevdiği kadın tarafından terk edilince ormana yerleşen bir adamın hikayesini konu ediyor.
BURALARDA ÇEKİLDİ
Filme dair dikkat çeken detaylar arasında çekildiği yer merak ediliyor.
38 yıl önce çekilen Tarzan Rıfkı filmindeki orman, son hali ile haberimizde...
Tarzan Rıfkı filmi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildi. Özellikle Kemerburgaz'da çekilen film, şimdilerde bakın ne halde...