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38 yıl önce çekilen Tarzan Rıfkı'nın ormanı bakın neresi

38 yıl önce çekilen Tarzan Rıfkı'nın ormanı bakın neresi 1986 yapımı Türk filmi Tarzan Rıfkı'nın çekildiği orman, son hali ile merak konusu oldu. O ormanı görenler, "yok artık" dedi.