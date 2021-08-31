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    MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..

    MasterChef yarışması heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana gelirken, yarışmayı takip edemeyenler ise "MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 21:08
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    MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, nefes kesen mücadelelere sahne oluyor.

    Geçtiğimiz hafta Görkem Demiral'in elenmesi ile sonuçlanan yarışmada, bugün mavi ve kırmızı takım tekrar karşı karşıya geldi.

    Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık almak için, şeflerin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışacak.

    Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

    MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANACAK?

    Mavi takım kaptanı Tahsin olurken, kırmızı takım kaptanı ise Emre oldu. İki takım dokunulmazlığı kazanmak için mücadele edecek. Dokunulmazlık oyununun konsepti ise mezeler oldu.

    Yarışmacılar, şeflerin istediği mezeleri yapmak için zamanla yarışacak. Süre sonunda şefler, yapılan mezeleri tek tek değerlendirecek ve kazanan takımı belirleyecek.

    Dokunulmazlığı kazanan takım belirlendiğinde haberimizde yer alacaktır.

    MasterChef te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim.. #1

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