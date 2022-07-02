39'luk Tuba'dan mini elbisesi poz gelince... Yürekler ağza geldi! 'Gizli bir cevhersin'

39'luk Tuba'dan mini elbisesi poz gelince... Yürekler ağza geldi! 'Gizli bir cevhersin'

Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Tuba Büüyüküstün, mini elbisesi ile popz verdi.

5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

Sultan Makamı ve Çemberimde Gül Oya gibi dizilerle kariyuerine başlayan oyuncu, sayısız proje ve ödüle imza attı.

Kanal D'de yayınlanan Ihlamurlar Altında adlı dizide Bülent İnal ve Sinan Tuzcu ile başrolü paylaşan Tuba, çıkışını bu sayede yakaladı.

Asi dizisinden sonra iyice ünlenen oyuncu, Gönülçelen'de tanıştığı Onur Saylak ile 28 Temmuz 2011 yılında evlendi.

Evlilikleri 5 Haziran 2017 yılında sona ererken, Maya ve Toprak adında iki ikiz kızları dünyaya geldi.

Kızlarıyla zamanını geçiren ve oyunculuktan kopmayan Büyüküstün, sık sık değiştirdiği imajı ve aşk hayatıyla ise herkesin gündeminde.

Son olarak Murat Boz ile anılan Tuba Büüyküstün, sosyal medya hesabından mini etekli pozlarını paylaştı.

Uzun zamandır bu kadar cesur pozlarını paylaşamayan Büyüküstün, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Tuba'dan yeni pozlar

39 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, paylaşımlarıyla takipçilerinin aklını başından aldı.

Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle büyüleyen başarılı oyuncu, son olarak mini elbisesiyle uzanarak poz verdi.

Derin bacak dekoltesiyle dikkati çeken Büyüküstün'ün pozu beğeni yağmuruna tutuldu.

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Füsun Demirel, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak’ı bir araya getiren Zeytin Ağacı, 28 Temmuz’da tüm dünyayla aynı anda Netflix’te olacak.