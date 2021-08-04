4 Ağustos 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarını sıklıkla sorguluyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler ve programlar var? İşte kanal akışları...

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Takip ettikleri dizi, yarışma ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, yarışma ve filmler yayınlanacak? İşte, 4 Ağustos 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Dönerse Senindir

16:10 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ocean's 8

22:10 Şans Kapıyı Çalınca

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Transformers 3: Kayıp Çağ

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:20 Yüksek Sosyete

10.30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Hükümet Kadın

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi

13:45 Sen Çal Kapımı

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:10 Kalk Gidelim

10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Dünya Hali (Altyazılı)

22:15 Seneye Bu Zamanlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı

08:30 Bu Sabah

11:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Cam Tavanlar (Final)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

KANAL 7 YAYIN AKIŞI