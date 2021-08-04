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- 4 Ağustos 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
4 Ağustos 2021 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon ekranlarında takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarını sıklıkla sorguluyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler ve programlar var? İşte kanal akışları...
- Haber Merkezi
- 04.08.2021 - 08:59
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Takip ettikleri dizi, yarışma ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, yarışma ve filmler yayınlanacak? İşte, 4 Ağustos 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Dönerse Senindir
- 16:10 Kardeşlerim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ocean's 8
- 22:10 Şans Kapıyı Çalınca
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Güneşin Kızları
- 13:00 Magazin D Yaz
- 14:00 Küçük Ağa
- 16:15 Camdaki Kız
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Transformers 3: Kayıp Çağ
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Medcezir
- 09:20 Yüksek Sosyete
- 10.30 Erkenci Kuş
- 13:30 Aramızda Kalsın
- 16:45 Star Market
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Hükümet Kadın
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 11:00 Şef Akademi
- 13:45 Sen Çal Kapımı
- 16:30 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Sen Çal Kapımı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07:10 Kalk Gidelim
- 10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
- 12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 Doğrusu Ne?
- 20:00 Dünya Hali (Altyazılı)
- 22:15 Seneye Bu Zamanlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kalp Atışı
- 08:30 Bu Sabah
- 11:00 Yeni Gelin
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Cam Tavanlar (Final)
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:30 Masterchef Türkiye
- 13:00 Paylaş Benimle
- 17:15 Masterchef Türkiye
- 20:00 Masterchef Türkiye
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
- 07:45 Yemin
- 09:20 Seren Aslan'la Her Gün
- 10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
- 12:30 Aşk Bir Rüya
- 14:30 Mutfağım Şahane
- 15:30 Can Yoldaşım
- 18:00 Kanal 7 Haber Saati
- 19:00 Baş Tacım
- 21:30 Diriliş Ertuğrul