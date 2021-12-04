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    4 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 4 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2021 - 08:44
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    4 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 20 Kasım 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    4 Aralık 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 4 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

    4 ARALIK 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:20 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
    12:50 Destan
    16:00 Destan
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Destan

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Baht Oyunu
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda’nın Mutfağı
    14:00 Camdaki Kız
    16:15 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    00:30 Çok Güzel Hareketler 2

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:30 Çizgi Film Kuşağı
    10:00 Burcu ile Hafta Sonu
    12:00 Bir Demet Tiyatro
    13:45 Benim Hayatım
    15:45 En Güzel Bölüm
    16:00 Sana Söz
    18:45 Star Haber
    20:00 Yerli Dizi
    23:00 Delibal

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Memet Özer ile Mutfakta
    12:15 Kamera Arkası
    13:00 Elkızı
    16:45 Evlilik Hakkında Her Şey
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:30 Elkızı
    23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:30 Muhteşem Kraliçe
    08:25 Türk Sineması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"
    09:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    12:50 Teşkilat (Altyazılı)
    15:55 Alparslan: Büyük Selçuklu
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    01:45 Gönül Dağı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Üç Kuruş
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Gizli Kod

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 Bir Yemek Olsan
    10:30 MasterChef Türkiye
    16:00 Kırmızı Oda
    20:00 O Ses Türkiye
    00:15 Kırmızı Oda

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