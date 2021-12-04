- Haberler
- Medya Haberleri
- 4 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
4 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 04.12.2021 - 08:44
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 20 Kasım 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.
4 Aralık 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 4 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı...
4 ARALIK 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:20 Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
12:50 Destan
16:00 Destan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Destan
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Baht Oyunu
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Benim Hayatım
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Sana Söz
18:45 Star Haber
20:00 Yerli Dizi
23:00 Delibal
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Elkızı
16:45 Evlilik Hakkında Her Şey
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Elkızı
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Muhteşem Kraliçe
08:25 Türk Sineması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"
09:55 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
12:50 Teşkilat (Altyazılı)
15:55 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gizli Kod
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Bir Yemek Olsan
10:30 MasterChef Türkiye
16:00 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Kırmızı Oda