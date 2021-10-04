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    4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV'de bugün neler hangi diziler var göz atıyor. İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 09:42
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    4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    4 Ekim 2021 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 4 Ekim Pazartesi 2021 TV yayın akışı...

    4 EKİM 2021 BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Bir Zamanlar Çukurova
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Sümela'nın Şifresi
    16:00 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Güneşin Kızları
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Küçük Ağa
    16:00 Ece Üner ile Susma
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Aşkın Tarifi

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Erkenci Kuş
    16.00 Star Market
    18.40 Star Haber
    20:00 Eyvah Eyvah 3

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Küçük Yalanlar
    22:15 Sesinde Aşk Var

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    06:55 Kalk Gidelim
    10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)
    15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Seksenler (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Bu Sabah
    11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 Masterchef Türkiye
    13:30 Paylaş Benimle
    15:00 Paylaş Benimle
    17.15 Masterchef Türkiye
    20:00 Masterchef Türkiye

    4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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