Euro
9.8943
0.44%
Dolar
8.3046
0.37%
Altın
488.06
1.35%
Borsa
1.469
-0.71%
Bitcoin
415.050
1.89%
EXEN Coin
24.81
0.77%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    4 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var? İşte 4 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    4 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    4 Eylül 2021 Cumartesi gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 4 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı..

    4 EYLÜL 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    • 07:30 atv'de Hafta Sonu
    • 10:00 Babam
    • 12:30 İkimizin Sırrı
    • 16:50 İnanılmaz Aile 2
    • 18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    • 20:00 Kim Milyoner Olmak İster

     

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    • 07:00 Sihirli Annem
    • 08:30 Konuştukça
    • 09:45 MAgazin D Cumartesi
    • 13:00 Çok Güzel Hareketler 2
    • 14:00 Kara Murat Fatih'in Fedaisi
    • 16:00 Hızlı ve Öfkeli
    • 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
    • 20:00 Şarkılar Bizi Söyler

     

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    • 08:30 Çizgi Film Kuşağı
    • 10:00 Bir Demet Tiyatro
    • 12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
    • 15:30 Yerli Dizi
    • 18:45 Star Haber
    • 20:00 Star Market

     

    FOX YAYIN AKIŞI

    • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    • 11:15 Kamera Arkası
    • 12:00 Aşk Mantık İntikam
    • 14:45 Şevkat Yerimdar
    • 16:15 Son Yaz
    • 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
    • 20:00 Deli Deli Küpeli
    • 22:15 Ali Kundilli

     

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    • 07:45 Yeşil Deniz
    • 10:25 Yedi Numara
    • 11:30 Seksenler (Altyazılı)
    • 14:15 Yabancı Sinema "Dangal" (Altyazılı)
    • 17:45 Yıldızların Yolu
    • 19:00 Ana Haber (Canlı)
    • 20:00 Seneye Bu Zamanlar
    • 21:40 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Cebelitarık-Türkiye" (Canlı)
    • 23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

     

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    • 06:00 Yeni Gelin
    • 10:00 Cumartesi Sürprizi
    • 13:00 Bir Şansım Olsa
    • 14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım
    • 16:30 Canım Kardeşim
    • 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    • 20:00 Güldür Güldür Show

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    • 07:30 Paylaş Benimle
    • 09.45 Hayalimdeki Değişim
    • 10.30 Süper 1 Takım
    • 10:45 Masterchef Türkiye
    • 14:15 Yetenek Sizsiniz Türkiye
    • 20:00 Masterchef Türkiye

     

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    • 08:00 Keloğlan
    • 10:00 Bir Kız Sevdim
    • 12:00 Gündüz Gece
    • 13:30 Aşk Bir Rüya
    • 15:15 Dünyanın Tadı
    • 16:00 Can Yoldaşım
    • 18:00 Hafta Sonu Haberleri
    • 19:00 Baş Tacım
    • 21:30 Diriliş Ertuğrul

    4 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir