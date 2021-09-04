- Haberler
- Medya Haberleri
- 4 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
4 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler ve programlar var? İşte 4 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı.
- Haber Merkezi
- 04.09.2021 - 09:37
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
4 Eylül 2021 Cumartesi gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 4 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı..
4 EYLÜL 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Babam
- 12:30 İkimizin Sırrı
- 16:50 İnanılmaz Aile 2
- 18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 MAgazin D Cumartesi
- 13:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 14:00 Kara Murat Fatih'in Fedaisi
- 16:00 Hızlı ve Öfkeli
- 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çizgi Film Kuşağı
- 10:00 Bir Demet Tiyatro
- 12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
- 15:30 Yerli Dizi
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Star Market
FOX YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Kamera Arkası
- 12:00 Aşk Mantık İntikam
- 14:45 Şevkat Yerimdar
- 16:15 Son Yaz
- 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Deli Deli Küpeli
- 22:15 Ali Kundilli
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 07:45 Yeşil Deniz
- 10:25 Yedi Numara
- 11:30 Seksenler (Altyazılı)
- 14:15 Yabancı Sinema "Dangal" (Altyazılı)
- 17:45 Yıldızların Yolu
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Seneye Bu Zamanlar
- 21:40 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Cebelitarık-Türkiye" (Canlı)
- 23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Selvi Boylum Al Yazmalım
- 16:30 Canım Kardeşim
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:30 Paylaş Benimle
- 09.45 Hayalimdeki Değişim
- 10.30 Süper 1 Takım
- 10:45 Masterchef Türkiye
- 14:15 Yetenek Sizsiniz Türkiye
- 20:00 Masterchef Türkiye
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
- 08:00 Keloğlan
- 10:00 Bir Kız Sevdim
- 12:00 Gündüz Gece
- 13:30 Aşk Bir Rüya
- 15:15 Dünyanın Tadı
- 16:00 Can Yoldaşım
- 18:00 Hafta Sonu Haberleri
- 19:00 Baş Tacım
- 21:30 Diriliş Ertuğrul