- Haberler
- Medya Haberleri
- 4 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
4 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 04.09.2022 - 08:36
Pazar gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
4 Eylül 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
ATV yayın akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:20 Babam ve Oğlum
14:35 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gül Masalı
Kanal D yayın akışı
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:13Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Da Vinci
Star TV yayın akışı
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Tüiin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Duy Beni
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Duy Beni
FOX TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 İyilik
13:45 Kusursuz Kiracı
16:00 Tozluyaka
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tozluyaka
23:45 Kusursuz Kiracı
TRT 1 yayın akışı
08:20 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
14:50 Mükemmel Eşleşme (Altyazılı)
17:45 Ana Haber
18:30 2022 DÜNYA ERKEKLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI SON 16 TURU ''TÜRKİYE - ABD'' (Canlı)
20:15 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
23:45 Balkan Ninnisi (Altyazılı)
TV 8 yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin
12:15 Masterchef Türkiye
15:15 Doya Doya Moda
18:00 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
SHOW TV yayın akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Gerzek Şaban
21:45 Gülen Gözler
23:45 Gerzek Şaban