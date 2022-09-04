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    4 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazar akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 4 Eylül TV yayın akışları...
    • 04.09.2022 - 08:36
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    4 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazar gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    4 Eylül 2022 Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

    ATV yayın akışı

    07:30 ATV'de Hafta Sonu

    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

    11:30 Dizi TV

    12:20 Babam ve Oğlum

    14:35 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Gül Masalı

    Kanal D yayın akışı

    09:45 Magazin D Pazar

    13:00 Gelinim Mutfakta

    15:13Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Da Vinci

    Star TV yayın akışı

    09:00 Kiralık Aşk

    11:00 Tüiin Şahin ile Moda

    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

    14:00 Duy Beni

    18:45 Star Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:30 Duy Beni

    FOX TV yayın akışı

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 İyilik

    13:45 Kusursuz Kiracı

    16:00 Tozluyaka

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Tozluyaka

    23:45 Kusursuz Kiracı

    TRT 1 yayın akışı

    08:20 Payitaht "Abdülhamid"

    11:50 Enine Boyuna (Canlı)

    13:00 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"

    14:50 Mükemmel Eşleşme (Altyazılı)

    17:45 Ana Haber

    18:30 2022 DÜNYA ERKEKLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI SON 16 TURU ''TÜRKİYE - ABD'' (Canlı)

    20:15 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

    23:45 Balkan Ninnisi (Altyazılı)

    TV 8 yayın akışı

    06:30 Oynat Bakalım

    07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    10:00 Gazete Magazin

    12:15 Masterchef Türkiye

    15:15 Doya Doya Moda

    18:00 Masterchef Türkiye

    20:00 Masterchef Türkiye

    SHOW TV yayın akışı

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Gerzek Şaban

    21:45 Gülen Gözler

    23:45 Gerzek Şaban


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