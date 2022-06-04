Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
493.355
-2.13%
BTXN Coin
12.18
-0.73%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    4 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Yaz ayları geldi, birçok dizi sezon finali veya final kararı aldı. Peki bugün televizyonda neler, hangi yapımlar olacak? İşte 4 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışları...
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2022 - 09:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    4 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Medya gündemini yakından takip edenler, 4 Haziran 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Gününü ekran başında geçirecek olan izleyiciler, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 4 Haziran 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

    4 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı

    Atv yayın akışı

    • 07:30 atv'de Hafta Sonu

    • 11:45 Destan

    • 15:30 Bir Zamanlar Çukurova

    • 19:00 ATV Ana Haber

    • 20:10 Kardeşlerim

     

    Kanal D yayın akışı

    • 08:30 Konuştukça

    • 09:45 Magazin D Cumartesi

    • 13:00 Arda'nın Mutfağı

    • 14:00 Üç Kız Kardeş

    • 16:00 Seversin

    • 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    • 20:00 Şarkılar Bizi Söyler

     

    Star TV yayın akışı

    • 09:30 Çizgi Film Kuşağı

    • 10:00 Burcu ile Hafta Sonu

    • 12:00 Yerli Sinema

    • 14:15 Çok Güzel Hareketler 2

    • 16:45 Güzel Köylü

    • 18:45 Star Haber

    • 20:00 Bıçak Sırtında

     

    Fox TV yayın akışı

    • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    • 11:15 Ekonomi Arası

    • 11:20 Mehmet Özer İle Mutfakta

    • 12:15 Kamere Arkası

    • 13:00 İyilik

    • 16:00 Mahkum

    • 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    • 20:00 Postacı

     

    TRT 1 yayın akışı

    • 06:00 Kalk Gidelim

    • 10:00 Kuklalı Köşk

    • 11:55 Masumlar Apartmanı

    • 15:45 Kasaba Doktoru

    • 19:00 Ana Haber

    • 20:00 Gönül Dağı

     

    TV8 yayın akışı

    • 10:00 Bir Yemek Olsan

    • 10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk

    • 13:00 Survivor Panorama

    • 15:30 Survivor All Star

    • 16:30 Yerli Sinema

    • 20:00 Survivor All Star

     

    Show TV yayın akışı

    • 10:00 Cumartesi Sürprizi

    • 13:00 Bir Şansım Olsa

    • 14:30 Aziz

    • 18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    • 20:00 Güldür Güldür Show

    4 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Mayıs enflasyon rakamları 2022: Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç?
    Gündem

    Mayıs enflasyon rakamları 2022: Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç?

    Nadir gerçekleşen gezegen hizalanması başladı
    Teknoloji

    Nadir gerçekleşen gezegen hizalanması başladı

    Görüş Bildir