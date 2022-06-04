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- 4 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
4 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 04.06.2022 - 09:19
Medya gündemini yakından takip edenler, 4 Haziran 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Gününü ekran başında geçirecek olan izleyiciler, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.
Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 4 Haziran 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...
4 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı
Atv yayın akışı
-
07:30 atv'de Hafta Sonu
-
11:45 Destan
-
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:10 Kardeşlerim
Kanal D yayın akışı
-
08:30 Konuştukça
-
09:45 Magazin D Cumartesi
-
13:00 Arda'nın Mutfağı
-
14:00 Üç Kız Kardeş
-
16:00 Seversin
-
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
-
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
Star TV yayın akışı
-
09:30 Çizgi Film Kuşağı
-
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
-
12:00 Yerli Sinema
-
14:15 Çok Güzel Hareketler 2
-
16:45 Güzel Köylü
-
18:45 Star Haber
-
20:00 Bıçak Sırtında
Fox TV yayın akışı
-
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
-
11:15 Ekonomi Arası
-
11:20 Mehmet Özer İle Mutfakta
-
12:15 Kamere Arkası
-
13:00 İyilik
-
16:00 Mahkum
-
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
-
20:00 Postacı
TRT 1 yayın akışı
-
06:00 Kalk Gidelim
-
10:00 Kuklalı Köşk
-
11:55 Masumlar Apartmanı
-
15:45 Kasaba Doktoru
-
19:00 Ana Haber
-
20:00 Gönül Dağı
TV8 yayın akışı
-
10:00 Bir Yemek Olsan
-
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk
-
13:00 Survivor Panorama
-
15:30 Survivor All Star
-
16:30 Yerli Sinema
-
20:00 Survivor All Star
Show TV yayın akışı
-
10:00 Cumartesi Sürprizi
-
13:00 Bir Şansım Olsa
-
14:30 Aziz
-
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
-
20:00 Güldür Güldür Show