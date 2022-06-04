4 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Yaz ayları geldi, birçok dizi sezon finali veya final kararı aldı. Peki bugün televizyonda neler, hangi yapımlar olacak? İşte 4 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışları...

Medya gündemini yakından takip edenler, 4 Haziran 2022 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Gününü ekran başında geçirecek olan izleyiciler, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 4 Haziran 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

4 Haziran 2022 Cumartesi TV yayın akışı

Atv yayın akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

11:45 Destan

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:10 Kardeşlerim

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Üç Kız Kardeş

16:00 Seversin

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Star TV yayın akışı

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Yerli Sinema

14:15 Çok Güzel Hareketler 2

16:45 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Bıçak Sırtında

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Mehmet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamere Arkası

13:00 İyilik

16:00 Mahkum

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Postacı

TRT 1 yayın akışı

06:00 Kalk Gidelim

10:00 Kuklalı Köşk

11:55 Masumlar Apartmanı

15:45 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

TV8 yayın akışı

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk

13:00 Survivor Panorama

15:30 Survivor All Star

16:30 Yerli Sinema

20:00 Survivor All Star

Show TV yayın akışı