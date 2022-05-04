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- 4 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
4 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 04.05.2022 - 08:47
Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 4 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı...
4 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Oskar’s Oasis
10:15 Kukuli
10:40 Maceracı Yüzgeçler
10:50 Neşeli Dünyam
11:10 Alvin ve Sincaplar 4: Yol Macerası
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da Özel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Assassin’s Creed
22:20 Cennetin Krallığı
Kanal D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Bizum Hoca
22:20 Bizum Hoca
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:45 Star Ana Haber
20:00 İbo Show
00:30 Kaderimin Oyunu
Fox TV yayın akışı
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Gülümse Kaderine
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Gülümse Kaderine
02:00 Mahkum
TRT 1 yayın akışı
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"
06:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Kara Tahta (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta (Altyazılı)
00:30 Dengi Dengine
02:25 Bir İyilik Hikayesi
02:40 Kara Tahta (Altyazılı)
Show TV yayın akışı
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:45 Bir Şansım Olsa
10:15 Mavi Boncuk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Nasipse Olur
22:15 Ağır Romantik
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
13:30 Canım Annem
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk