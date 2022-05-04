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    4 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenlerin gözü TV yayın akışlarında. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 4 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 08:47
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    4 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 4 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

    4 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Oskar’s Oasis
    10:15 Kukuli
    10:40 Maceracı Yüzgeçler
    10:50 Neşeli Dünyam
    11:10 Alvin ve Sincaplar 4: Yol Macerası
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da Özel
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Assassin’s Creed
    22:20 Cennetin Krallığı

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Bizum Hoca
    22:20 Bizum Hoca

    Star TV yayın akışı

    07:00 Mesut Yar İle Bugün
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
    16:00 Güzel Köylü
    18:45 Star Ana Haber
    20:00 İbo Show
    00:30 Kaderimin Oyunu

    Fox TV yayın akışı

    08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Gülümse Kaderine
    13:45 En Hamarat Benim
    16:30 Fulya İle Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
    20:00 Gülümse Kaderine
    02:00 Mahkum

    TRT 1 yayın akışı

    05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:10 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"
    06:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    12:45 Türkiye'nin Mutfağı
    15:15 Bir İyilik Hikayesi
    15:30 Kara Tahta (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kara Tahta (Altyazılı)
    00:30 Dengi Dengine
    02:25 Bir İyilik Hikayesi
    02:40 Kara Tahta (Altyazılı)

    Show TV yayın akışı

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    08:45 Bir Şansım Olsa
    10:15 Mavi Boncuk
    12:30 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Nasipse Olur
    22:15 Ağır Romantik

    TV8 yayın akışı

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
    13:30 Canım Annem
    15:00 Canım Annem
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
    00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

    4 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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