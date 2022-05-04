4 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

4 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenlerin gözü TV yayın akışlarında. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 4 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı…

Televizyon yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen kişiler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 4 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

4 Mayıs 2022 Çarşamba TV yayın akışı

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Oskar’s Oasis

10:15 Kukuli

10:40 Maceracı Yüzgeçler

10:50 Neşeli Dünyam

11:10 Alvin ve Sincaplar 4: Yol Macerası

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da Özel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Assassin’s Creed

22:20 Cennetin Krallığı

Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Bizum Hoca

22:20 Bizum Hoca

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:45 Star Ana Haber

20:00 İbo Show

00:30 Kaderimin Oyunu

Fox TV yayın akışı

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Gülümse Kaderine

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:00 Gülümse Kaderine

02:00 Mahkum

TRT 1 yayın akışı

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"

06:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Kara Tahta (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta (Altyazılı)

00:30 Dengi Dengine

02:25 Bir İyilik Hikayesi

02:40 Kara Tahta (Altyazılı)

Show TV yayın akışı

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:45 Bir Şansım Olsa

10:15 Mavi Boncuk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Nasipse Olur

22:15 Ağır Romantik

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

13:30 Canım Annem

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk