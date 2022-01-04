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    4 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 4 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 08:45
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    4 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 4 Ocak 2022 Salı TV yayın akışı...

    4 OCAK 2022 SALI BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Destan (Özel Bölüm)
    22:20 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Asi
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Derinlerdeki Dehşet
    22:30 Savaş Gemisi

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Kaderimin Oyunu
    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
    16:00 Söz
    18:30 Star Haber
    20:00 Uçuş Planı
    22:30 Uçuş Planı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    10:45 Ekonomi Arası
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 En Hamarat Benim
    16:00 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Eski Köye Yeni Adet
    22:30 Maske Kimsin Sen?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:05 Aslan Ailem
    08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
    12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
    13:15 Beni Böyle Sev
    16:30 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Mahrem (Altyazılı)
    22:00 Türk Sineması "Kovan"
    00:00 112 Acil Çağrı
    01:15 Türk Sineması "Kovan"
    03:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    12:15 Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
    18:10 Senin Hayatın 
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Ağır Romantik

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz


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