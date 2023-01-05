4 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman izleyicileri şaşırttı...

4 Ocak 2023 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Reyting sıralaması ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam Kuruluş Osman, Çöp Adam, O Kız, Hayatımın Şansı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 4 Ocak 2023 Çarşamba günü reyting sonuçları...

4 Ocak 2023 Çarşamba reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1- KURULUS OSMAN ATV

2- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3- ESRA EROL'DA ATV

4- KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6- ATV ANA HABER ATV

7- O KIZ KANAL D

8- KANAL D ANA HABER KANAL D

9- COP ADAM STAR TV

10- HAYATIMIN SANSI FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1- KURULUS OSMAN ATV

2- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4- ESRA EROL'DA ATV

5- COP ADAM STAR TV

6- KANAL D ANA HABER KANAL D

7- AILECEK SASKINIZ (T.S) SHOW TV

8- ATV ANA HABER ATV

9- KURULUS OSMAN (OZET) ATV

10- HAYATIMIN SANSI FOX

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1- KURULUS OSMAN ATV

2- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4- ESRA EROL'DA ATV

5- KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6- ATV ANA HABER ATV

7- COP ADAM STAR TV

8- KANAL D ANA HABER KANAL D

9- AILECEK SASKINIZ (T.S) SHOW TV

10- O KIZ KANAL D