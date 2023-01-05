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    4 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman izleyicileri şaşırttı...

    4 Ocak 2023 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Reyting sıralaması ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
    • 05.01.2023 - 11:22
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    4 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman izleyicileri şaşırttı...

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam Kuruluş Osman, Çöp Adam, O Kız, Hayatımın Şansı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 4 Ocak 2023 Çarşamba günü reyting sonuçları...

    4 Ocak 2023 Çarşamba reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    4 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman izleyicileri şaşırttı... #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1- KURULUS OSMAN       ATV

    2- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    3- ESRA EROL'DA             ATV

    4- KURULUS OSMAN (OZET)        ATV

    5- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    6- ATV ANA HABER          ATV

    7- O KIZ KANAL D

    8- KANAL D ANA HABER KANAL D

    9- COP ADAM     STAR TV

    10- HAYATIMIN SANSI    FOX

    AB İLK 10 PROGRAM

    1- KURULUS OSMAN       ATV

    2- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    4- ESRA EROL'DA             ATV

    5- COP ADAM     STAR TV

    6- KANAL D ANA HABER KANAL D

    7- AILECEK SASKINIZ (T.S)             SHOW TV

    8- ATV ANA HABER          ATV

    9- KURULUS OSMAN (OZET)        ATV

    10- HAYATIMIN SANSI    FOX

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1- KURULUS OSMAN       ATV

    2- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    3- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    4- ESRA EROL'DA             ATV

    5- KURULUS OSMAN (OZET)        ATV

    6- ATV ANA HABER          ATV

    7- COP ADAM     STAR TV

    8- KANAL D ANA HABER KANAL D

    9- AILECEK SASKINIZ (T.S)             SHOW TV

    10- O KIZ             KANAL D

    4 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman izleyicileri şaşırttı... #2


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