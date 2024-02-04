4 Şubat Pazar 2024: Bugün TV'de neler var? Yayın akışları...
ensonhaber.com

Pazar gününü evde değerlendirenler, genellikle ekran karşısında vakit geçiriyor.

Yayınlanacak yapımlara göz atmak isteyenler, öncesinden akışlara bakıyor.

4 Şubat Pazar günü FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak açıklandı.

Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...

ATV yayın akışı

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 30 Dizi TV

12: 30 Kardeşlerim

16: 20 Spectre - Yabancı Sinema

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Çok Güzel Hareketler 2

15:15İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

Star TV

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

Fox TV

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kopuk

15.45 Şahane Hayatım

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kirli Sepeti

TRT 1

08.40 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Biraz Kül Biraz Duman

14.05 Bir Sevdadır

17.15 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

Show TV

08:00 Şabaniye

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Tatlı Dillim

15:15 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Sakar Şakir

TV8

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm

16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star 2024