4 Şubat Pazar 2024: Bugün TV'de neler var? Yayın akışları...

Pazar gününü evde değerlendirenler, genellikle ekran karşısında vakit geçiriyor.
Yayınlanacak yapımlara göz atmak isteyenler, öncesinden akışlara bakıyor.
4 Şubat Pazar günü FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak açıklandı.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...
ATV yayın akışı
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11: 30 Dizi TV
12: 30 Kardeşlerim
16: 20 Spectre - Yabancı Sinema
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Çok Güzel Hareketler 2
15:15İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
Star TV
09:00 Sakla Beni
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
Fox TV
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Kopuk
15.45 Şahane Hayatım
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kirli Sepeti
TRT 1
08.40 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Biraz Kül Biraz Duman
14.05 Bir Sevdadır
17.15 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
Show TV
08:00 Şabaniye
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Tatlı Dillim
15:15 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Sakar Şakir
TV8
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024