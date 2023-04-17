"4 tane eşim var" diyen Sinan Akçıl’ın imam nikahı itirafı sosyal medyada olay oldu! "Boşayamadım…" Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in Youtube programına katıldı. Programda imam nikahı hakkında açıklamalar yapan Akçıl, "4 tane imam nikahlı eşim var. Hiç birine boş ol diyemedim" diyemedim sözleriyle izleyicileri şaşkına çevirdi. Canlı yayında eşlerine seslenen ünlü şarkıcı büyük tepki topladı.

Özel hayatıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, canlı yayın açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı.

Burcu Kıratlı ile 2 kez evlenip boşanan ünlü şarkıcı, sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in Youtube kanalına konuk oldu.

Canlı yayında ufak sohbetler gerçekleştiren ikili, birbirinden lezzetli yemekler yaptı. Sinan Akçıl’ın itirafları programa damga vurdu.

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Sinan Akçıl, canlı yayında 4 tane imam nikahlı eşi olduğunu söyledi.

İmam nikahı konusunda ilginç açıklamalarda bulunan Akçıl, imam nikahlı eşlerinden boşanamadığını belirtti.

Canlı yayında imam nikahlı eşlerine seslenen Sinan Akçıl’ın o hareketleri sosyal medyada olay yarattı. Birçok kullanıcı tepki gösterdi.

İmam nikahı itirafı olay oldu

Danla Bilic'in "Çok inançlı biriymişsin, böyle bir bilgi edindim" sözlerine ünlü şarkıcı Sinan Akçıl "Doğru evet, Umre yaptım" sözüyle cevap verdi. Fenomen Damla Bilic’in "İmam nikahı bağımlılığı nedir? sorusuna ise Sinan Akçıl’ın verdiği cevap olay oldu.

Danla Bilic'in imam nikahı sorusunu yanıtlayan Sinan Akçıl, şu sözleri kullandı:

"Evet severim. Severiz kardeşim öyle işleri. Karşımdaki insana imam nikahından önce 'Sen benim için artık başka bir mertebedesin derim' dedim yani. Ona bakarsan 4 tane eşim var yani. 'Boş ol' diyemedim ki. Konuşmuyorlar benimle. Yüzüne karşı 3 kere 'Boş ol' demen lazım. Şimdi söyleyebilirim. 12 kere diyebilir miyim?”

12 kez 'Boş ol' dedi

İzleyicileri şoke eden sözlerinin ardından Sinan Akçıl, canlı yayında imam nikahı ile evlendiği 4 kişiye seslenerek 12 kez “boş ol” dedi. "Böyle oluyor mu bilmiyorum, Dinimize uygun mu bu? Bilmiyorum" diyen Akçıl, sosyal medyada eleştiri odağı oldu.