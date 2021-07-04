4 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün tv’de neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 4 Temmuz Pazar bugün televizyonda ne var?

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Birçok dizi, yarışma ve program, final ya da sezon finali yapaak ekranlara veda ederken yeni dizi, yarışma ve programlar da ekranlardaki yerini aldı.

Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki 4 Temmuz Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 4 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı..

4 TEMMUZ BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Maraşlı

13:00 Baş Belası

16:00 Kalp Yarası

18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

23:45 Kıyamet

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:45 Aşkın Tarifi

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Operasyon 41

22:45 Operasyon 41

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Geniş Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Kaçak Gelinler

10:30 Erkenci Kuş

12:45 Kazara Aşk

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:15 Kazara Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kadının Eseri

12:30 Bay Yanlış

13:30 Kefaret

16:30 Son Yaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Sen Çal Kapımı

23:30 Şef Akademi

01:15 Benim Babam Bir Melek

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:15 İmparatoriçe Ki

06:15 Yeşil Deniz

08:55 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Su Savaşları

14:10 Ev Sineması Kuşağı "Bir Gün Bir Çocuk"

16:20 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Türk Sineması "Dağ 2"

22:50 Türk Sineması "Dağ 2"

01:40 Diriliş "Ertuğrul"

03:45 Yeşil Deniz

05:30 Su Savaşları

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Tarkan

16:15 Senede Bir Gün

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Robin Hood

23:15 Pompeii

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

15:30 Yerli Sinema

17:45 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Dizi

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

08:00 Allı Turnam

10:00 Bir Küp Altın

12.00 Bahar Kapıda

13:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Baş Tacım

21:30 Elimi Bırakma

23:00 TV Filmi

00:50 Sev Yeter