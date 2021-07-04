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    4 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün tv’de neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. Peki 4 Temmuz Pazar bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 08:50
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    4 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün tv’de neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Birçok dizi, yarışma ve program, final ya da sezon finali yapaak ekranlara veda ederken yeni dizi, yarışma ve programlar da ekranlardaki yerini aldı.

    Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

    Peki 4 Temmuz Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 4 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı..

    4 TEMMUZ BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu
    10:00 Maraşlı
    13:00 Baş Belası
    16:00 Kalp Yarası
    18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 Baş Belası
    23:45 Kıyamet

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:30 Konuştukça
    08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
    09:45 Magazin D Pazar
    12:00 Arda ile Omuz Omuza
    13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
    14:00 Çok Güzel Hareketler 2
    16:45 Aşkın Tarifi
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Operasyon 41
    22:45 Operasyon 41

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Geniş Aile
    09:30 Çizgi Film Kuşağı
    10:00 Kaçak Gelinler
    10:30 Erkenci Kuş
    12:45 Kazara Aşk
    15:30 En Güzel Bölüm 
    15:45 Ada Masalı
    18:45 Star Haber
    20:00 Menajerimi Ara
    00:15 Kazara Aşk

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Kadının Eseri
    12:30 Bay Yanlış
    13:30 Kefaret
    16:30 Son Yaz
    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:30 Sen Çal Kapımı
    23:30 Şef Akademi
    01:15 Benim Babam Bir Melek

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    04:15 İmparatoriçe Ki
    06:15 Yeşil Deniz
    08:55 Diriliş "Ertuğrul"
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:00 Su Savaşları
    14:10 Ev Sineması Kuşağı "Bir Gün Bir Çocuk"
    16:20 Teşkilat (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Türk Sineması "Dağ 2"
    22:50 Türk Sineması "Dağ 2"
    01:40 Diriliş "Ertuğrul"
    03:45 Yeşil Deniz
    05:30 Su Savaşları

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin 
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Tarkan
    16:15 Senede Bir Gün
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Robin Hood
    23:15 Pompeii

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    09:45 10 Yaş Genç
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 Masterchef Türkiye
    15:30 Yerli Sinema
    17:45 Masterchef Türkiye
    20:00 Masterchef Türkiye
    00:15 Dizi

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
    08:00 Allı Turnam
    10:00 Bir Küp Altın
    12.00 Bahar Kapıda
    13:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Elimi Bırakma
    23:00 TV Filmi
    00:50 Sev Yeter

    4 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün tv’de neler var? #1

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