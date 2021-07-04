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- 4 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün tv’de neler var?
4 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı: Bugün tv’de neler var?
- Haber Merkezi
- 04.07.2021 - 08:47
- Güncelleme : 04.07.2021 - 08:50
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Birçok dizi, yarışma ve program, final ya da sezon finali yapaak ekranlara veda ederken yeni dizi, yarışma ve programlar da ekranlardaki yerini aldı.
Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki 4 Temmuz Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 4 Temmuz 2021 Pazar TV yayın akışı..
4 TEMMUZ BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Maraşlı
13:00 Baş Belası
16:00 Kalp Yarası
18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
23:45 Kıyamet
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek’le Sohbete Geldik
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:45 Aşkın Tarifi
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Operasyon 41
22:45 Operasyon 41
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Geniş Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Kaçak Gelinler
10:30 Erkenci Kuş
12:45 Kazara Aşk
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Kazara Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kadının Eseri
12:30 Bay Yanlış
13:30 Kefaret
16:30 Son Yaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Sen Çal Kapımı
23:30 Şef Akademi
01:15 Benim Babam Bir Melek
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:15 İmparatoriçe Ki
06:15 Yeşil Deniz
08:55 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Su Savaşları
14:10 Ev Sineması Kuşağı "Bir Gün Bir Çocuk"
16:20 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Türk Sineması "Dağ 2"
22:50 Türk Sineması "Dağ 2"
01:40 Diriliş "Ertuğrul"
03:45 Yeşil Deniz
05:30 Su Savaşları
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tarkan
16:15 Senede Bir Gün
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Robin Hood
23:15 Pompeii
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
15:30 Yerli Sinema
17:45 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Dizi
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
08:00 Allı Turnam
10:00 Bir Küp Altın
12.00 Bahar Kapıda
13:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Baş Tacım
21:30 Elimi Bırakma
23:00 TV Filmi
00:50 Sev Yeter