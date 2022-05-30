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    4 Yüz grubu geri döndü, üstsüz pozları tepki çekti! 'LGBT özentisi'

    Dandini Dandini ve Kız Kıza şarkıları ile bir döneme damga vuran 4 Yüz Grubu, müziğe geri döndü. Yeni şarkılarını duyuran grubun paylaştığı pozlar, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 20:02
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 20:16
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    4 Yüz grubu geri döndü, üstsüz pozları tepki çekti! 'LGBT özentisi'

    4 yüz Grubu, 16 Nisan 2007 tarihinde Hepsi Grubu'nun prodüktörlüğünü yapan Temel Zümrüt ve Süleyman Yüksel tarafından kuruldu ancak kısa sürede dağıldı.

    Dandini Dandini, Kız Kıza ve Salla gibi şarkılara imza atan grup, müzik kariyerlerine solo devam etti.

    Yıllar içinde oldukça değişen ve evlenerek yeni bir hayata başlayan grup üyeleri, 13 yılın ardından müzik sektörüne dönüş yaptı.

    4 Yüz Grubu'nun üyeleri; Gülnur Gökçe, Didem Ergüven, Onur Kırış ve İlkay Sipahi, "Çiki Çiki" adlı şarkılarını sosyal medyadan duyurdu.

    "Sanki hiç ara vermemişiz gibi, ilk günkü heyecan ve coşkuyla sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyiz" notunu paylaşan şarkıcılar, pozlarıyla da dikkat çekti.

    Çıplak poza tepki yağdı

    4 şarkıcının kıyafetsiz bir şekilde birbirlerine sarılarak verdikleri pozlar sosyal medyada eleştirildi.

    Öte yandna fotoğraftaki renklerden dolayı "LGBT'ye özendiriyor" yorumları yapıldı.

    4 Yüz grubu geri döndü, üstsüz pozları tepki çekti! LGBT özentisi #1

    4 Yüz grubu geri döndü, üstsüz pozları tepki çekti! LGBT özentisi #2

    4 Yüz grubu geri döndü, üstsüz pozları tepki çekti! LGBT özentisi #3

     


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