40'lık Meryem Uzerli'den bacak şov! Sere serpe uzandı, dekoltesi göz aldı! "Nefesim kesildi" Muhteşem Yüzyıl dizisi ile tanınan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabına yüklediği soın kareleriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

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2011 yılında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynayan Meryem Uzerli, Hürrem karakterine hayat verdi.

Bu sayede tanınan Uzerli, kısa süre içerisinde hem Türkiye'de hem dünyada konuşulan bir isim oldu.

Hmaile olduktan sonra Almanya'ya yerleşen Meryem Uzerli, şimdilerde sadece projeler için Türkiye'ye geliyor.

Sosyal medyasını da aktif kullanan güzel isim, son paylaştığı karelerle bir kez daha hayranlarını büyüledi.

Meryem'den bacak şov

Yaptırdığı estetiklerle değişen Meryem Uzerli, Hürrem zamanlarını geride bıraktı.

Saçlarını sarıya boyayan ve gittikçe zayıflayan Uzerli, çektirdiği karelerini de hayranlarının beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

Son olarak bir otel odasında poz veren Meryem Uzerli, adeta bacak şovu yaptı.

Uzerli'nin karelerine yorum yapanların çoğunluğunun Türk olması da dikkati çekti.