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    41 kilo vermişti! Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı son haliyle görenleri şaşırttı...

    Sihirli Annem’in Tuğçe’si olarak hafızalarımıza kazınan Damla Ersubaşı son zamanlardaki değişimiyle sosyal medyanın ilgi odağı oldu.
    • 14.09.2022 - 15:46
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    41 kilo vermişti! Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı son haliyle görenleri şaşırttı...

    1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Damla Ersubaşı, 2003 yılında Sihirli Annem dizisinde hayat verdği Tuğçe karakteriyle tanınmaya başladı.

    Tuğçe karakteri ile akıllara kazınan ve herkesin beğenisini kazanan Damla Ersubaşı, 2016 yılında iş adamı Mustafa Can Keser ile evlendi.

    Bu evlilikten iki kızı bulunan oyuncu, ihanet iddiaları nedeniyle evliliğini 2020 yılında sonlandırdı ve kızlarının velayetini aldı.

    Bir dönem bir hayli kilolu olan Ersubaşı, 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olmaya geçirdi.

    Damla Ersubaşı, bu ameliyat sayesinde 6,5 ayda 41 kilo verdi.

    Geçirdiği mide ameliyatı sonrası hızla kilo veren Damla, şimdilerde bambaşka bir görüntüyle karşımıza çıkıyor.

    Genç oyuncunun bu halini görenler 'Damla Ersubaşı günden güne eriyor' yorumunda bulunuyor.

    Değişimiyle adından söz ettirmeye devam eden Damla Ersubaşı, son olarak yeni imajıyla gündeme geldi.

    Saçlarını bir süre sarı renk kullanan güzel oyuncu, esmer güzeli oldu!

    41 kilo vermişti! Sihirli Annem in Tuğçe si Damla Ersubaşı son haliyle görenleri şaşırttı... #1

    41 kilo vermişti! Sihirli Annem in Tuğçe si Damla Ersubaşı son haliyle görenleri şaşırttı... #2

    41 kilo vermişti! Sihirli Annem in Tuğçe si Damla Ersubaşı son haliyle görenleri şaşırttı... #3

    41 kilo vermişti! Sihirli Annem in Tuğçe si Damla Ersubaşı son haliyle görenleri şaşırttı... #4


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