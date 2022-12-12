Ünlü şarkıcı Simge Sağın iddialı sahne kıyafetleri ile sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor.

Başarılı popçu Simge Sağın iddialı sahne kıyafetleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Simge geçtiğimiz gün verdiği bir konserde giydiği elbise ile büyük beğeni topladı.

Cüretkar sahne kıyafetleri ile sık sık gündem olan Simge sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ünlüler arasında yer alan Simge konserlerinde giydiği kıyafetleri sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

Dün akşam giydiği iddialı kostümüyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Simge'nin bu pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan Simge Sağın sık sık paylaştığı fotoğraflar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Başarılı kariyeri ile adından söz ettiren 41 yaşındaki Simge Sağın güzelliği ile hayranlarının beğenisini topluyor.

Simge Sağın instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına "Bu yıl da kendime kadeh kaldırıyorum" notunu ekledi.

İşte Simge Sağın'ın cesur sahne kıyafetiyle verdiği pozlar..

Simge'nin bazı instagram paylaşımları şu şekilde;