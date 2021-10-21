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- MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..
MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 09:49
- Güncelleme : 21.10.2021 - 09:50
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, yine eğlenceli bir bölümle seyirciyle buluştu.
Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık almak için, Akdeniz yöresine özgü yemekler yaptı.
Yapılan yemeklerin sonunda şefler tadım yaparken, kırmızı takım dokunulmazlığı 10'a 5 kazandı.
Kırmızı takım haftayı galip olarak kapatırken, mavi takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak için tezgahların başına geçti.
Yarışmada heyecan artarken, son dakikaları takip edemeyenler, "MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunu araştırmaya başladı.
Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Eleme potasına gitmek istemeyen mavi takım yarışmacıları, tüm hünerlerini sergiledi ve şefin istediği yemeği en iyi şekilde yapmaya çalıştı.
Şefler, tadım yaparak beğendikleri isimleri çağırdı. Safanur, Araz ve Sergen günün başarılı isimleri oldu. Gecenin en iyi tabağını çıkaran Safanur, bireysel dokunulmazlık kazandı.