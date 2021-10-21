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MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..

MasterChef Türkiye dün ekrana yeni bölümüyle yine heyecanlı anlara sahne oldu. Dün yayınlanan bölümde hem eleme adayları hem de dokunulmazlık alan isimler belirledi. Peki, Dokunulmazlığı kim kazandı?