41'lik Özlem Yıldız 20'liklere taş çıkardı! Bronz teni ve beyaz mayosuyla...

Kusursuz fiziğiyle sık sık gündem olan Özlem Yıldız'ın beyaz mayolu paylaşımı, görenleri kıskandırdı.

41 yaşındaki Özlem Yıldız, bir dönem Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programıyla tanındı.

Çarkıfelek programında hosteslik yaparak ismini geniş kitlelere duyuran ünlü isim, kariyerine sunuculuk ve oyunculukla devam etti.

Yıldız, bu süre içinde yakaladığı başarıyla ekranların sevilen yüzü oldu.

2005 yılında ise iş insanı Sinan Serter ile dünyaevine giren ve 2013 yılında boşanan Özlem Yıldız'ın evliliğinden Demir isminde bir oğlu oldu.

Şimdilerde sosyal medyayı sık kullanan güzel sunucu, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle göz dolduruyor.

Yıldız'ın her paylaşımı sosyal medyadaki takipçilerini hayran bırakıyor.

Geçtiğimiz haftalarda oğlu Demir ile teknede bir poz paylaşan Yıldız'a takipçilerden "Annesinin boyuna kadar yetişmiş" gibi yorumlar yapıldı.

"Kim der ki 41 yaşında"

Son olarak yorgunluğunu atmak için çıktığı tatilden bikini ve mayolu hallerini paylaşan Yıldız'ın kusursuz fiziği, gençlere adeta taş çıkardı.

Güzel sunucunun bu paylaşımına ise "20'liklere taş çıkarır", "Kim der ki 41 yaşında" yorumları geldi.