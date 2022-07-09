43'lük Mine Tugay öyle bir dekolte verdi ki... 'Üzerime toprak atın acil'

43'lük Mine Tugay öyle bir dekolte verdi ki... 'Üzerime toprak atın acil'

Başarılı oyuncu Mine Tugay, sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla gündem olmaya ve beğenilmeye devam ediyor.

28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya gelen Mine Tugay, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna karakteri ile tanındı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ve akabinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alan Mine, sayısız projede yer aldı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde rol alan Tugay, Medcezir ile ününe ün kattı.

Son oarak Gülümse Kaderine isimli dizide yer alan ve umduğunu bulamayan Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Son zamanlarda paylaştığı her kare ile beğenilen Tugay, çiçekli elbisesi ile sosyal medyayı salladı.

Herkesin sevdiği bir isim olan Mine Tugay'a yorum yağdıran hayranları, güzelliğinin her geçen gün arttığını söyledi.

"Bu ne güzellik bu ne alım" tarzında yorum yapan Mine Tugay'ın hayranları, oyuncunun sosyal medyasını aktif kullanmasından ise bir hayli bir memnun.

Mine Tugay göz kamaştırdı

Güzelliğine güzellik katan Mine Tugay, şu sıralar dizileri ile değil sosyal medyadan verdiği pozlarla gündem oluyor.

Kızıl saçları ve havası ile herkesin dikkatini çeken Mine, çiçekli elbisesi ile dekolte verince ortalık yıkıldı.

Güzel ismin hayranları o pozlara, "Bu ne güzellik" , "Biri benim üstüme toprak atsın" , "Yanarız yapma" tarzında binlerce övgü dolu yorumlar yağdırdı.

Hayranlarının ekranda görmek istediği güzel oyuncunun yeni projesi ise şimdiden merak konusu oldu..