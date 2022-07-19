43'lük Mine Tugay'ın göğüs dekolteli pozu beğeni butonunu çökertti! 'Nasıl bir kadınsın'

43'lük Mine Tugay'ın göğüs dekolteli pozu beğeni butonunu çökertti! 'Nasıl bir kadınsın'

Güzeller güzeli Mine TUgay'ın her paylaşımıu olay olurken, göğüs dekolteli pozuna hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna karakteri ile tanınan Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 yılında Konya'da dünyaya geldi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk üzerine eğitim alan Tugay bununla kalmadı ve 998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça dizilerinde rol alan Tugay, adını duyurmayı başardı.

Asıl ününü Medcezir sayesinde kazanan Mine Tugay, son olarak Gülümse Kaderine isimli projede yer aldı.

Bu dizi sadece beş bölüm sürdü ve Mine Tugay uzun zamandır ekranlara hayat kırıklığı ile dönmüş oldu.

Şu sıralar tatilin tadını çıkaran ve geçtiğimiz günlerde yalnız olmadığını belirten oyuncu, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Güzelliği ile akılları baştan alan ve pozlarıyla haberlere konu olan Tugay için, "Nasıl bir kadınsın" tarzında yorumlar geldi.

Mine Tugay büyüledi

Son zamanların en popüler isimlerden olan Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla buluşuyor.

Yakın zamanda oynadığı dizilerden istediğini alamayan Tugay, güzelliği ve oyunculuğu sayesinde popülaritesini artırmaya devam ediyor.

Cesur karelerini paylaşan ve güzelliğini gösteren oyuncunun son pozu, yine akıl aldı.

Paylaşımlarıyla beğeni rekorları kıran Tugay, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Göğüs dekolteli pozlarına, "Nasıl bir kadınsın", "Zarif ve şık" gibi yorumlar geldi.